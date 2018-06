El escritor

Lo oportuno no quita lo valiente, en que estaré pensando. Lo cortés no quita lo valiente, así queda enmendado el lapsus. Un amigo que escribe, vamos que es escritor, me decía que en la escritura de cualquier estilo se dan con frecuencia errores. Los editores tienen sus redactores para eso, para corregir. Recuerdo que cuando era pequeño confundía la "b" con la" v" y la "h" muda y escribía vuardilla. Superado pero no del todo, porque aún vacilo a la hora de usar una u otra letra del abecedario en determinada palabra, el corrector del ordenador para algo está. Mi amigo es un tipo ocurrente y raro, necesita espacio, miradas y silencio para escribir. La combinación de estos elementos abren la ventana de su inspiración, sin ellos la concentración dormiría dentro del ataúd. Ha tenido algunas distinciones, la verdad que pocas y de escasa relevancia, pero a él no le preocupa. Lo que le trae de cabeza, es atraer a un grupo de personas que se sienten, en un espacio con ausencia de ruido, y que no se medie palabra entre ellas, mientras escribe. Pone un anuncio y en la primera sesión se completan las sillas. Cuando ha dejado de teclear, al cabo de dos horas, el agotamiento le invade no solo a él sino a los demás. La otra parte de su trabajo, su compromiso, consiste, en leer al auditorio lo que ha escrito, tarda menos tiempo, habla con mayor rapidez que con la que escribe. Terminada la larga sesión, agradece las presencias y la voluntad mostrada, invitándoles a hacerle compañía la próxima semana. Nota en el segundo encuentro, que la asistencia es menor, y no se pregunta por qué, el lo que quiere es escribir. Así las cosas, en la tercera sesión, de las quince sillas, solo una está ocupada. Podré seguir con mi trabajo, se pregunta, lo intentaré se responde. Pero antes se dirige al único asistente, y éste antes de que diga palabra se presenta: llevo viniendo desde que comenzó a escribir su libro, y seguiré haciéndolo hasta que lo termine, los bancos de las calles son más incómodos que estos asientos, y no soporto los ruidos.