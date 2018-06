Atreverse a denunciar

Al filósofo y profesor José Antonio Marina (Toledo, 1939), especialista en educación en la familia, le gusta recordar en sus conferencias y libros un proverbio africano que asegura que para educar a un niño, hace falta la tribu entera. La tribu nos enseña a convivir, a vivir juntos en sociedad, a entender a los otros, respetando otros puntos de vista, la tolerancia, enseñándonos valores sociales como la solidaridad, la empatía, la resolución de conflictos de forma pacífica, a vivir juntos en armonía y respeto.

Respeto. ¿Pero qué ocurre si dentro de nuestra pequeña tribu, la familia, el entorno de amigos, el entorno educativo tenemos algún elemento disonante, alguno que aprovecha la confianza de los otros para imponerse sobre el menor, que pierde de vista esos preceptos fundamentales? Los abusos sexuales a menores, por desgracia, no son algo nuevo, ni en Canarias ni en ninguna parte del mundo. Save the Children, en su informe de 2016, revela que el 85% de los abusos sexuales a menores en España quedan ocultos. No se denuncian.

Los abusos sexuales a menores se pueden dar en todas los estratos sociales, no sólo en los más desfavorecidos. Cualquier sospecha debe ser comunicada, es decir, debemos crear y reforzar la tribu. El asesoramiento sobre prevención de abusos sexuales y la implantación de programas específicos en los centros escolares y en los institutos, en los hogares y en el conjunto de la sociedad es de vital importancia. Resulta imprescindible seguir trabajando conjuntamente con el sistema judicial, policial, penitenciario y sanitario, y mejorar los protocolos para poner fin a este tipo de abusos que pueden causar en sus víctimas auténticos desequilibrios emocionales, sexuales y sociales para el resto de sus vidas.

Canarias tiene excelentes profesionales y servicios desde los que llevamos mucho tiempo trabajando con seriedad y responsabilidad. Desde la Consejería de Asuntos Sociales apostamos por cambios y mejoras a corto y largo plazo; sin ir más lejos, atendiendo a los últimos casos de prostitución juvenil hemos reforzado los protocolos en nuestros centros de menores, que ya de por sí tienen normas disciplinarias muy estrictas, para detectar y evitar posibles casos futuros.

No obstante, la responsabilidad es de todos y todas, dentro y fuera de las familias, en los centros tutelados para menores, en las escuelas? El foco debe ponerse sobre los demandantes de servicios sexuales y sobre los que aprovechan su ascendencia sobre el menor para abusar. Debemos estar ojo avizor. Atreverse a denunciar y a trabajar para que estos casos no se repitan es una obligación ética y moral, no sólo de las Administraciones, sino de toda una sociedad. Respondamos como tribu a lo que otros no saben abordar como individuos, responsabilizando y educando, pero también vigilando y denunciando.