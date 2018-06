La pirámide podrida

En las organizaciones terroristas, la mafia, los grupos neonazis o hasta en las maras latinas, para ingresar en sus filas se debe pasar por un "bautismo de sangre", un filtro, una prueba delictiva que confirme que esa persona no va a traicionarles nunca, porque de hacerlo, sería también cómplice del delito. Si extrapolamos este argumento a nuestro actual gobierno, nos encontramos una "Pirámide Podrida" hasta las trancas. No me creo que en la cima haya alguien limpio de polvo y paja, bien por acción o por omisión del delito. Todos los altos cargos han tenido que cobrar sobres B procedentes de mordidas o de "donaciones benefactoras". Es ingenuo creer que los subordinados se forren y el líder ni se haya enterado. Eso de: "Luis, sé fuerte" no era un consejo de amigo, era una orden.

Mariano Rajoy está tan preocupado por los últimos acontecimientos que no viajó a ver la final de la Champions. ¿En qué estaba pensando? ¿En la moción de censura? ¿En la próxima venganza de Bárcenas porque a su mujer le han condenado a 15 años? ¿Estará pensando en si ha dejado olvidado en un falso techo papeles comprometedores que los pueda encontrar algún imán sirio? Tranquilo Mariano, haz lo que haces siempre: no mover un músculo. La moción de censura puede que salga adelante, pero mal vamos cuando lo que se está buscando es pisar Moncloa sin proclamar antes elecciones anticipadas. A todos se les va viendo el plumero: PP, PSOE, Podemos, C's? Hasta al PNV, que va según sople el viento (y al mejor postor que llene sus alforjas).