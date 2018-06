Mariano Rajoy, que ayer se ausentó del Congreso de los Diputados para encerrarse cerca de nueve horas en un restaurante, va a ser depuesto por la moción de censura que convertirá en presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Y a partir de ahí no se sabe nada más. Ni siquiera lo sabe Pedro Sánchez, lo que no parece precisamente tranquilizador. El Parlamento, los medios de comunicación y las redes sociales han estimulado y participado en una catarsis vibrante y agotadora. Este viernes definitivamente se pondrá la cabeza del gallego en una bandeja de plata mientras se manda al BOE el nombramiento del héroe instantáneo. Porque eso es lo que va a durar el heroísmo de Pedro Sánchez: lo suficiente para que se abra la puerta del coche oficial y se arroje dentro. Sabiendo perfectamente que en el automóvil tendrá que compartir espacio con independentistas catalanes y vascos y las damas y caballeros de Podemos y asociados. Debería sustituir el coche de alta gama por una caravana. Con los cristales tintados.

Sánchez no ha precisado un programa de gobierno. No puede. Gobernar con los presupuestos diseñados y negociados por el PP con Ciudadanos, el PNV y los nacionalistas canarios significa sencillamente renunciar a disponer de un programa de gobierno propio. Los presupuestos generales no son un voluminoso conjunto de cifras y datos, una intrascendente obligación reglamentaria, sino un instrumento que define, ordena y limita la acción del Gobierno. De cualquier gobierno. A Pedro Sánchez le será imposible tomar decisiones -y en especial en lo que se refiere a políticas sociales y asistenciales- sin afectar al proyecto presupuestario que aun no se ha aprobado por el Senado. Pero el líder socialista necesitaba jurar por los sagrados presupuestos de Cristóbal Montoro para disponer de los cinco votos del Partido Nacionalista Vasco. El viejo chiste ahora en versión progresista: Mariano Rajoy nos ha llevado al borde del precipicio y hemos decidido dar un paso adelante?

Me es indiferente que me acusen, como a todos los que esta operación nos parece una chifladura cargada de riesgos, amenazas y cinismo, de resignados a la corrupción. No. Simplemente lo razonable, ante un gobierno que ya no es políticamente soportable, es abrir un proceso electoral. El mismo Pablo Iglesias le advertía ayer a Sánchez que no tolerarían una política basada en los presupuestos generales del marianismo agonizante. Tampoco conviene olvidar que el PP sigue disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. La responsabilidad que ha asumido la izquierda española, y singularmente el PSOE, es terrible. Si en el plazo de tres meses esto conduce a una situación de inestabilidad política, institucional y económica incontrolable no podrá eludirla y responsabilizar a nadie más que no sea Pedro Sánchez y su ambición. Y en las próximas elecciones la derecha -la nueva, la vieja o una alianza entre ambas- arrasará en las urnas por encima del cadáver del PSOE y empujando a Podemos a la irrelevancia testimonial.

