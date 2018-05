Estado de perplejidad

El asombro nos conduce a la curiosidad y la curiosidad a la búsqueda. La perplejidad es el punto final. Es la llegada a ese momento en que las cosas aparentan estar resueltas y tú te quedas con el asombro del comienzo y sin solucionar las incógnitas que te llevaron a comenzar la investigación. Conocer los resultados, saber las razones del misterio, son las claves fundamentales para llegar a una meta llevados por los caminos del razonamiento. Estar perplejo no significa ignorar; significa haber entendido y hacer que con el conocimiento nazca en nosotros ese estado mental por el que nos colocamos ante las cosas con la esperanza de desentrañarlas y comprenderlas en toda su magnitud. Podemos admirarlas o despreciarlas en sí mismas, pero no estamos fuera de ellas; no las ignoramos. Las comprendemos y de esa comprensión pueden surgir diferentes consecuencias. Es el momento de la elección.

La perplejidad es un estado de suspensión temporal de nuestra mente. Estamos parados contemplando un acontecimiento sin haber llegado a calificarlo. Contemplamos el caso en sí, en su presencia inmediata, sin fijarnos para nada en sus efectos o en sus causas. Es como un estado de constancia absoluta, pero sin calificación posible. Nos atenemos a la presencia de un hecho o de un objeto sin llegar a etiquetarlo. "Estoy perpleja", "Me dejas perpleja", "Me tiene perpleja", son frases que repetimos con frecuencia. Las decimos muchas veces y su uso nos lleva a utilizarlas con precisión. "Estar perplejo" es un estado de nuestra mente parecido a la admiración, aunque la diferencia es evidente porque la admiración exige corrección y la perplejidad puede aparecer ante situaciones éticamente deplorables. No admiramos lo que no respetamos, lo que no calificamos como un bien físico o moral; en cambio, nos puede dejar perplejos un hecho que en un estadio posterior podemos llegar a calificar de infame o, al contrario, de honorable. En consecuencia, la perplejidad nos coloca en situación de desconcierto e indecisión.

Y así estamos. Perplejos. Esperando cualquier cosa, cualquier accidente, cualquier desaguisado, cualquier cambio que nos venga de cualquier parte. El ser humano se encuentra en estos momentos en estado absoluto de perplejidad sin saber bien a qué carta quedarse, con qué compañía proseguir este azaroso viaje, a quién proclamar vigía de esta nave que se tambalea y parece a punto de zozobrar. Hablo de cosas cotidianas, no de símbolos ni de ideologías. Hablo de seres humanos que nos rodean y comparten con nosotros el pan nuestro de cada día. Hablo de personas que nos conducen a ese estado con sus actuaciones, sus discursos y sus actitudes políticas y sociales. Hablo de líderes, de amores políticos que nos desconciertan y nos impiden reaccionar de manera inteligible. Estado puro de perplejidad.

Elsa López. Escritora y poeta