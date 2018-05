La princesa habla en pasado

La gesta histórica del Real Madrid en Kiev, el golazo de Bale, las pifias de juvenil de Karius, el dominio que parece imparable del equipo blanco en Europa, las lágrimas de Salah y Carvajal... Todo esto pasó a un segundo plano nada más acabar la final de la trécima cuando Cristiano se acercó al micrófono del gijonés Rodrigo Fáez conjugando su etapa en el Madrid en pasado.

Tres minutos después cambio de micro pero no de discurso. Ego en estado puro: la Liga de Campeones debería pasar a llamarse CR7-Champions League. Tal cual. Y en la celebración morritos, igual que los que ponen esas princesitas de papá que la montan en los cumpleaños de sus amigos porque no son el centro de atención y la nena también quiere regalos. Cosas de críos. Pero en el caso de Ronaldo la pataleta roza el patetismo. La respuesta del club llegó minutos después en un aquí te pillo aquí te mato con el presidente. "Me alegro que Cristiano tenga cinco Copas de Europa igual que yo. Lo importante es el Real Madrid". Mensaje de Florentino a su estrella, que tiene toda la pinta de cambiar de cromos tras el Mundial si el portugués mantiene el pulso.

Habrá que esperar si Pérez se traga el orgullo o si ya le ha dicho a su jefe de personal que vaya preparando la carta de despido. Eso sí, de indemnización nada. Todo lo contrario: Mendes y su chico ya pueden ir buscando 150 millones para irse y buscar un sitio en el que CR7 se sienta más valorado. El ego del luso no aguanta que Neymar se haya convertido en el capricho de Pérez, y que el presi se haga el sordo cuando le pide más pasta para pagar la multa de Hacienda que, en otra pataleta de princesita, Cristiano se negó a pactar con el Fisco. La estrella habla en pasado para presionar. Ahora está por ver si Pérez conjuga el mismo verbo y convierte en historia al luso.