Tacos de pescado... pero en Tenerife

Cuando se le pide a Saiz y a Gielo que traigan a su memoria una anécdota particular vivida en Ole Miss, el polaco enseguida le apunta a su amigo: "Fish tacos", a lo que Saiz suelta una carcajada. "En un partido el pobre Tomasz no lo estaba haciendo muy bien y el entrenador, en un tiempo muerto le empezó a gritar y le dijo una frase en concreto: '¡Tú dentro de unos años vas a estar en Finlandia comiendo tacos de pescado!'. Todos nos quedamos con cara de sorprendidos. Al final ganamos, pero esa frase no se nos olvidará nunca", relata el pívot sobre un momento que sacó a colación "al fichar por el Iberostar". "Fue lo primero que le recordé cuando lo llamé para felicitarlo", añade.