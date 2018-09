Superviviente tinerfeño en Burgos

Por segunda temporada consecutiva, el lagunero Álex López ostenta la representatividad de los jugadores tinerfeños en la Liga Endesa. El jugador del San Pablo Burgos ya ha asumido con naturalidad su condición, que lleva "con orgullo", pero "sin ningún tipo de presión ni nada", ya que "ésta es una situación puntual que, poco a poco, se irá normalizando y llegarán más jugadores de la isla a la liga". Con todo, López tiene claro que "hay más jugadores canarios de los que estamos arriba", como demuestra el hecho de que esta campaña debutarán los grancanarios Christian Díaz y Fabio Santana, por lo que "es bueno que se apueste por el jugador canario, que acaba dando resultados".

La pregunta del millón sigue radicando en por qué, dentro de una isla con tanta afición al baloncesto y tantas licencias en la base, sigue costando tanto que lleguen jugadores a la élite. López considera que "se está haciendo un buen trabajo en las dos canteras. La del Iberostar Tenerife la conozco por compañeros y la del Gran Canaria porque estuve allí muchos años. Sé que se trabaja muy bien e igual sería necesario dar un pelín más de confianza a los jugadores jóvenes para que puedan tener una oportunidad".

Oportunidad que tardó en llegarle al tinerfeño, que tuvo que realizar un periplo que le llevó por Cáceres, Breogán y Burgos antes de llegar a la Liga Endesa "tal vez un poco tarde, con 26 años", por lo que "los jóvenes no deben tener prisa sino paciencia para disfrutar del baloncesto y trabajar mucho para que, cuando llegue esa oportunidad, estén preparados".

Diversión. Es una palabra que se repite durante la conversación; una clave en el baloncesto de Álex López, que reconoce que aún conserva "muchas cosas" del chico que comenzó a jugar en el Colegio Nuryana. "Allí jugaba con mis amigos de toda la vida y me lo sigo tomando igual. El baloncesto es mi vida, porque no me gusta decir mi trabajo, y me lo sigo pasando súper bien todos los días".

Con esa mentalidad afronta una temporada que, para el San Pablo Burgos, tendrá como "único objetivo la permanencia. Costó mucho llegar aquí, los aficionados lo saben y el año pasado nos animaron y disfrutaron muchísimo", por lo que "lo que queremos es seguir viviéndolo de la misma manera", algo que, en el aspecto individual, le llevará a "seguir creciendo, jugando, acumulando minutos y haciéndome mejor jugador cada día".

Mirando a su isla, Alex López ve el proyecto del Iberostar Tenerife 2018/19 "con una muy buena plantilla, igual que la temporada pasada. Se han reforzado muy bien y, con la llegada de Txus, que ya conocía Tenerife, seguro que harán un magnífico trabajo y lograrán sus objetivos". Para ello será fundamental la aportación de un jugador que el lagunero conoce muy bien, como es el caso del madrileño Sebas Saiz, al que "tuvimos aquí el año pasado y es un magnífico jugador. Aún es joven y está en progresión, pero seguro que le dará mucha energía al Canarias y espero que lo hagan bien tanto Sebas como el resto del equipo, menos cuando juegue contra Burgos", concluye entre risas. Y es que López no esconde que "estaría bien ganar en el Santiago Martín. Ganar en cualquier lado nos daría una de las supuestas 12 victorias que necesitaríamos para alcanzar el objetivo de la permanencia, así que espero que este año sí podamos lograrlo ahí". Sería una forma de reivindicación para el único tinerfeño que mantiene bien alto el pabellón de la isla en la mejor liga de baloncesto de Europa.