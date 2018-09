Una mascota muy especial

Coinciden Sebas y Tomasz en que su convivencia en la Universidad de Mississippi fue casi perfecta. "Era muy fácil", expresa Saiz, aunque el polaco sí pone sobre la mesa una acotación, de una "serpiente". El madrileño ríe. "El único problema que le sucedía conmigo es que yo tenía una mascota, una serpiente, que dejaba o en mi habitación o en el terrario del salón", explica, antes de que su compañero replique. "No me hacía gracia abrir el congelador y ver los ratones congelados que luego le daba de comer a la serpiente", añade el de Szczecin. "No sabía qué comprarme, y no iba a tener un perro cuando estábamos siempre fuera", añade el madrileño.