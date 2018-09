Hernández pone la mesura

"Esperamos lo de siempre, compromiso, entrega y respeto al rival; no podemos mirarnos solo a nosotros sino a los demás equipos porque se han reforzado mucho y bien. Estamos muy ilusionados, los demás han subido el nivel". Así se expresa Félix Hernández, presidente del Iberostar Tenerife cuando se le pregunta por lo que espera de su equipo para el curso que para los aurinegros arranca mañana. Sabe el máximo dirigente del club lagunero que su discurso "no es popular" entre la afición, pero insiste en que "el objetivo debe ser mantener la categoría" en la que "sigue siendo la mejor liga de Europa"

Alegato con el freno de mano puesto, pero que Hernández sostiene en ejemplos de hace un año. "A estas alturas de la temporada pasada el Betis y el Bilbao estaban pensando en clasificarse para Europa y resulta que ahora están en LEB", expresa, si bien entiende que "los técnicos y los jugadores quieran pensar en cotas mayores y sean ambiciosos". Y ahí, en su vertiente como aficionado, el directivo canarista no niega lo que parece evidente para la generalidad. "Sí, sigo manteniendo que pocas veces he visto una plantilla en el Canarias en la que cualquiera de los 12 jugadores pueda ser titular", afirma Félix sobre un plantel "muy compensando", precisamente "la virtud" que más le gusta de los pupilos de Vidorreta. "Que ya sea la mejor de la historia dependerá de los resultados", advierte.

Después de una pretemporada inmaculada en cuanto a resultados, Hernández prefiere no lanzar las campanas al vuelo. "Ayudan a ser optimistas, sí, pero no sirven para nada", resalta al respecto, para quedarse, con "el buen trabajo que se ha hecho y sin poder contar con una cancha fija para entrenar". "Esperemos que no lo suframos durante el inicio del curso", dijo igualmente. Eso sí, tiene claro que "ganar al Madrid" en el estreno "sería casi un sueño".