Gielo y Saiz los Zipi y Zape del Iberostar

Zipi y Zape fueron dos personajes de cómic con una enorme popularidad en España hace unos años. Hermanos gemelos, uno rubio y otro moreno, andaban siempre juntos y poseían un particular imán para meterse en problemas pese a que en el fondo, dicho llanamente, eran muy buena gente. Aquellos dos niños traviesos bien podrían tener un paralelismo este curso en el Iberostar Tenerife con Tomasz Gielo en las veces del rubio Zipi, y Sebas Saiz en el papel del moreno Zape. Un paralelismo argumentado en que ambos fueron ya compañeros de piso en la Universidad de Mississippi (Ole Miss), donde forjaron una gran amistad, casi con lazos familiares. Ahora, ambos vuelven a reunirse en el conjunto lagunero en busca de repetir sus particulares travesuras dentro de la cancha. De ellas se beneficiará, a buen seguro, el conjunto lagunero.

Juntos de nuevo. Casi como hermanos, el CB Canarias parió los fichajes de Sebas Saiz y Tomasz Gielo con apenas 24 horas de diferencia. Como si de gemelos se tratara. "Fue una gran casualidad ya que cuando yo fiché no sabía que él iba lo iba a hacer también, por lo que cuando se hizo oficial lo suyo lo primero que hice fue llamarlo para felicitarlo", reconoce Saiz, contento por reunirse con su excompañero de piso en el centro escolar establecido en Oxford. "Ese año te puedes imaginar cómo fue, ya que menos las clases casi todo lo hacíamos juntos, desde comer, los entrenamientos, los partidos... Supongo que como éramos europeos todo ayudaba", recuerda el madrileño, que cursó Empresariales, frente al polaco, que si bien se inició en Criminología acabó "haciendo MBA", lo que equivale a un Máster en Administración de Empresas. Ahora, en el curso 18/19, Sebas y Tomasz no solo volverán a reunirse sino que compartirán "habitación de hotel en los viajes con el equipo". "Ya está todo rodado", apostilla Saiz.

Dos en uno. Es, con esta especie de Zipi y Zape, como si el Iberostar hubiera fichado a dos jugadores en uno. Por un lado, por lo que se conocen y se entienden en la cancha. "Siempre jugábamos juntos en la Universidad, él de cuatro y yo de cinco, por lo que sé los sitios que le gustan y lo que suele hacer, nos complementamos muy bien", explica Saiz. Y también por su afán de mejora. "Otra cosa que se nos dio muy bien es que los dos teníamos claro que queríamos ser profesionales en un futuro y estábamos siempre entrenando", comenta Tomasz en una afirmación que enriquece su compañero. "Cada vez que había entrenamientos extras íbamos y teníamos un entrenador personal del que siempre echábamos mano", añade Sebas.

Las mejores referencias. Su ideología baloncestística sigue siendo la misma, algo que quedará patente en la Isla en los próximos meses. Un lugar del que Sebas ya contaba con referencias puesto que aquí viven "unos familiares". "Es un sitio fantástico y maravilloso, con muchas cosas que hacer, su cultura, la gente... Es diferente al resto de España", reconoce el internacional español, en un discurso compartido por Tomasz, que ya estuvo "de vacaciones en Tenerife hace tres años". "Es un poco como un paraíso. Hablé con Ponitka un poquito, pero no necesitaba muchas recomendaciones porque sabía que venía a un buen sitio y un buen equipo, con mucha ambición, por lo que creo que es una situación ideal para mi mejora. Además voy a poder jugar con Sebas", explica el polaco en un fluido español ante la cara de sorpresa de su compañero, toda vez que en la universidad toda su conversación se realizaba en inglés. "Ni él llegó a aprender español, ni yo polaco", reconoce Sebas, que solo acierta a repetir, a modo de soniquete, tak, "la palabra que le oía decir siempre cuando hablaba por teléfono en referencia lo que sería el ´sí´ en castellano.

Piropos. A la hora de definirse, Gielo califica a su amigo como "un reboteador que siempre juega al máximo nivel, un chico con mucha ambición" mientras que el madrileño destaca de su compañero "lo bien que abre el campo". "Tira de forma excelente desde la línea de tres y eso me hace el trabajo más fácil y me deja más espacio en la pintura, sé que siempre le puedo buscar cuando estoy en problemas para que lance solo. Además, juega con muchas ganas, mucho nivel, fuerza y potencia, y no da nada nunca por perdido", añade en el mismo sentido. Características que ambos "pretenden mejorar día a día". "Para mi evolución necesito mejorar el juego con bote y hacer el juego más simple, dejar de enrollarme porque a veces hago cosas con las que me complico", reconoce el polaco. El madrileño, en la misma línea, ha "trabajado mucho en el lanzamiento a media distancia" durante este verano. "Han sido muchos días y creo que he mejorado", añade Sebas, que si bien no considera "tener mentalidad de tirador" como afirma Tomasz, sí desea "ser alguien capaz de hacerlo todo".

Ganar y ganar. Cuando se le pregunta a ambos por su propósito para este curso, aparece un aspecto común: ganar, si bien Sebas lo expresa de una manera y Tomasz de otra. "Este es un equipo que juega dos competiciones y queremos luchar por todo. En ACB llegar a los play off y meternos en la Copa del Rey, mientras que una competición como la Champions la ganaron hace dos años y yo la quiero ganar este. He venido aquí porque teníamos un equipo para competir por ella", señala Saiz. "Queremos ganar, pero primero necesitamos trabajar mucho para mejorar algunos aspectos en la pista. No pienso en trofeos, ni Copa o play off, pero queremos ganar todos los partidos", apunta por su parte el interior polaco.

Elogios al técnico. Una idea, la de convivir todo lo posible con la victoria, común a la que ambiciona su nuevo técnico, Txus Vidorreta. "Es un entrenador que sabe mucho de baloncesto y nos lo deja patente todos los días, sus entrenamientos son muy dinámicos y entretenidos, pero a la vez hay que estar muy atento porque mete siempre mucho bagaje táctico", señala Sebas, mientras que para Tomasz el bilbaíno posee "mucho conocimiento y experiencia en todos los niveles", por lo que a su entender han dado con "una situación perfecta para mejorar".