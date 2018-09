Un futuro sin techo

Llega Sebas Saiz a Tenerife en calidad de cedido para esta próxima temporada. Uno de sus propósitos, el terminar de pulirse para regresar al Real Madrid como sustituto de Felipe Reyes. Pero al pívot no es amigo de hablar de ello. "Eso nunca se sabe; el futuro de todos es un poco incierto", señala el internacional con España, más partidario de "pensar en el presente, en tu equipo actual y hacerlo bien desde el primer partido de liga". "Solo pienso en ganarle al Real Madrid, no en lo que podrá pasar dentro de un año", recalca. Eso sí, no esconde que su "sueño, como el de la mayoría de los que juegan" es regresar a Estados Unidos con un hueco en la NBA. "Cada entrenamiento que hago y cada partido que juego es para intentar mejorar y tratar de estar de vuelta en un futuro de vuelta en América. Es un objetivo a medio o largo plazo pero nunca voy a dejar de perseguirlo", apostilla.

Algo diferente es el caso de Gielo. Principalmente porque es un jugador en propiedad del Iberostar Tenerife para los dos próximos cursos. "Ahora mismo solo pienso en mejorar y creo que, al lado de Tim, estoy en una buena situación para ello, ya que se trata de un jugador con mucha experiencia y conocimiento", explica el polaco, aunque sin renunciar a nada. "Soy un chico muy ambicioso y también quiero competir contra Tim", añade. Un ansia, la de ambos, los Zipi y Zape canaristas, de la que a buen seguro se beneficiará el Iberostar Tenerife.