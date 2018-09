El equilibrio, salvoconducto para poder soñar

Nada menos que la visita al Real Madrid, vigente campeón de la Liga Endesa y de la Euroliga, marcará mañana domingo el pistoletazo de salida del séptimo proyecto seguido del Iberostar Tenerife en la máxima competición del baloncesto nacional. Otra andadura más en la élite para los aurinegros, dispuestos a darle continuidad a la progresión (económica, social y, por supuesto, deportiva) experimentada en los últimos años y que le has reportado no solo varias presencias en la Copa del Rey y play off, sino que además se ha traducido en sendos títulos internacionales como la Basketball Champions League y la Copa Intercontinental.

El regreso de Vidorreta. A tenor de las limitaciones en las que se mueve la entidad de Félix Hernández (especialmente en lo monetario) se antoja complicado, si quiera, mantener el nivel de un listón que cada temporada se despega un poco más del suelo. Pero para esa vuelta de tuerca que siempre anda buscando, y una vez que no pudo hacer efectiva la renovación de Fotis Katsikaris, el club aurinegro volvió a echar mano de Txus Vidorreta. Regresa así al banquillo del Santiago Martín el técnico que le ha reportado a los isleños buena parte de sus mayores éxitos, a la vez un entrenador que vive obsesionado con la victoria. Un binomio, club y preparador, que unido a la ambición común a ambos hace presumir otro gran curso baloncestico en clave canarista.

A olvidar a Ponitka. Tendrá Vidorreta a sus mandos una plantilla con muchas caras nuevas, seis. Al menos más de las que habitúa a mutar el CB Canarias en cada periodo estival. La baja más significativa, la del polaco Mateusz Ponitka, que tras dejar una extraordinaria impronta en la ACB decidió emigrar seducido por una imponente oferta económica del Lokomotiv Kuban ruso. Hombres referentes en según qué momentos, caso de Fran Vázquez, Kostas Vasileiadis y Davin White, tampoco siguieron por uno u otro motivo. Pero como generalmente ha sabido hacer, el conjunto canarista, de la mano de su director deportivo Aniano Cabrera, ha logrado reinventarse y adornar su plantel con piezas cuanto menos curiosas y que a poco que se acoplen supondrán un salto de calidad a ese núcleo duro (con San Miguel, Richotti, Beirán y Abromaitis a la cabeza) que sí ha renovado sus votos con el canarismo.

Los bases, seña de identidad. Por puestos, el de base es el único que se mantiene intacto con Rodrigo San Miguel y Ferran Bassas. La pareja repite por tercera temporada consecutiva y cada vez es más complementaria. A los dos directores de juego se unirá, en determinados momentos, Thad McFadden, un singular combo norteamericano con muchos puntos en sus manos y que además llega a la Isla con el pasaporte georgiano bajo el brazo. Fiel a su estilo, Vidorreta tendrá a su disposición a un tirador nato como es Lucca Staiger, si bien la lesión sufrida en un dedo de su mano derecha deja casi huérfana la posición de escolta, toda vez que Nico Richotti, pese a afrontar la fase final de recuperación de su lesión de rodilla, no estará de regreso a las canchas al menos hasta noviembre. El vinculado Mads Bonde debe demostrar, en esta tesitura, que puede tener hueco en la rotación.

Beirán aumenta galones. Con Javi Beirán y su alto IQ de siempre, y recuperando el protagonismo y relevancia de los que ya dispuso en la anterior etapa de Vidorreta (hasta su lesión), el Iberostar gana en el tres una pieza de futuro, Nico Brussino. El argentino es otra amenaza exterior, a lo que suma su gran envergadura para poder ayudar cerca del aro tanto en ataque como en defensa. Completa la lista de treces el joven Samuel Rodríguez.

Dentro, varias caras nuevas. Es en la pintura donde más novedades presenta este Iberostar. Eso sí, la mera continuidad de Tim Abromaitis ya podría considerarse como un fichaje de campanillas, toda vez que el ala pívot norteamericano se ha asentado en el club y en ACB y pasa por el mejor momento de su carrera. Tomasz Gielo, un cuatro zurdo tirador, le disputará los minutos, un reparto en el que también podría incluso entrar el otro gran robo del draft de este Iberostar 18/19: Sebas Saiz. El prometedor interior internacional llega cedido por el Real Madrid y con ganas de comerse el mundo antes de volver a la entidad blanca. Su capacidad de progresión le convierte en un comodín para los dos puestos interiores. En ellos repite Petit Niang que este curso tratará de recuperar el protagonismo que en su momento ya tuvo con Vidorreta. Colton Iverson, un poste tosco pero tremendamente efectivo cerca de los dos aros, completa un roster. Materia prima, al menos sobre e l papel, hay. Incluso algunos aventuran a calificar esta plantilla como la más compensada en los 80 años de historia canarista. Ahora falta moldear otra bonita figura.