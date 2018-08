Tres equipos por una Liga

La liga de las estrellas ha perdido a uno de sus luceros. Y tras el cambio de rumbo de uno de los astros más resplandecientes, otra espera seguir reluciendo sin competidores que tachen su ineludible etiqueta de genio. El ambiente de orfandad que, en primera instancia, se pudo respirar tras la venta de CR7 a la Juventus, se diluye bajo la autoproclamación de Lionel Messi como pater familias de La Liga.

El as argentino ya no tendrá que compartir la medalla del 'mejor de la Liga'. Ya no existe debate. A pesar de todo, desde Madrid asoma cierta mirada indiscreta por parte de un francés, un galés y un croata que insisten en formar parte de la acrópolis de una de las mejores competiciones nacionales. Luis Suárez y Coutinho también prometen dar guerra.

La Pulga no vivirá, en su decimoquinta temporada como azulgrana, una campaña como otra cualquiera. El rol de capitán, un papel que ya tenía bajo la sombra, marca la diferencia. Ahora, las riendas están claras con el brazalete alrededor del brazo. Sin embargo, no sería óptimo obviar que el Barça ha construido un auténtico arsenal de futbolistas, más allá de lo relacionado con la magia del dios culé.

La marcha de Neymar Jr, convencido por los petrodólares parisinos en el anterior curso de fichajes, dejó en jaque a directiva y afición. No obstante, se ha sabido dar la vuelta a la tortilla, no solo a través de golpe de talonario, sin comprar en demasía huevos de oro. Lo muestran las incorporaciones de Coutinho en el mercado invernal anterior y la de Arturo Vidal durante estas últimas semanas, dos altas de nivel, sobre todo la primera, por edad y por los kilos depositados. Junto a las de Atrhur, Lenglet y Malcom, ninguno de ellos internacionales, definen la apuesta por el futuro, tan característica en el club de la Ciudad Condal. La prudencia como copiloto.

El adiós de Iniesta y el triplete

Tienen que afrontar la baja de un histórico, como es el caso de Iniesta, que ha iniciado su aventura en Japón firmando dos señores goles en cinco días. Tras dieciseis temporadas, el de Fuentealbilla dijo adiós al club de su vida, después de cuatro años en los que paulatinamente fue perdiendo protagonismo. Sin embargo, la posición está cubierta, con jugadores como Arthur, que junto a Busquets, Rakitic y Coutinho forman un mediocampo estelar. Aun así, todavía se tienta a Rabiot (PSG) ante la última negativa de De Jong (Ajax).

En Can Barça el objetivo vuelve a ser el de repetir las gestas de 2009 y 2015. Un club de sus dimensiones no se contenta con facilidad. El triplete vale su peso en oro. Ernesto Valverde tiene en su mano realzar el nombre del club a la cima del fútbol mundial, aunque sigan viviendo una época dorada, pues su última Champions solo tiene tres años. Tras el doblete de 2018, al Barça se le queda corta la competición nacional, sin embargo, no la olvida. El hecho de que el Barcelona, en un primer momento, priorice, de forma hipotética, la imagen exterior que la interior, da posibilidades a los otros dos aspirantes al título liguero: el campeón de la Champions League y el de la Europa League, casi nada.

Ante un Barcelona que parte como favorito, en principio casi de forma irrefutable, nos encontramos, sobre el papel, con el mejor Atlético de Madrid de la historia. El club colchonero forma un bloque impenetrable desde la llegada al banco de Manzanares, hace casi ocho temporadas, de un mito, guía del espíritu rojiblanco. Diego Pablo Simeone, el 'Cholo', podrá contar con un plantel de futbolistas envidiable, incluso para cualquiera de los equipos europeos que lucharán por adueñarse de una Champions League teñida de blanco durante los últimos años. Quién sabe si será 2019, en su casa, en el que levanten tan ansiada copa.

Un Atlético histórico

A falta de los últimos movimientos del mercado, el Atlético de Madrid cuenta con un primer equipo que augura rebosante ilusión, no obstante, la clave se encuentra en el banquillo. De las doce finales europeas que ha disputado el Atlético de Madrid -tres Copas de Europa, tres Recopas, tres Europa League y tres Supercopas de Europa- la mitad se deben al técnico argentino. La primera final de Supercopa entre dos equipos de la misma ciudad despliega la brillante coyuntura que vive el fútbol nacional, que junto al Barcelona y los Villarreal, Sevilla, Betis y Valencia marcan una etapa que parece no tener fin.

De vuelta con la actualidad de los 'indios', un hecho a tener en cuenta es que por vez primera contarán con un equipo que, en su conjunto, es más caro que el de su rival por antonomasia, el Real Madrid. Además, hay que fijar la atención en las alineaciones de la última final disputada para así comprender el abanico de posibilidades que ofrece este equipo. Al igual que su rival, aunque los blancos dejasen peores sensaciones, sobre todo en la prórroga. Durante el encuentro del miércoles, los veintidós futbolistas que comenzaron a rodar el cuero eran internacionales. Un hecho que tampoco sorprende en un partido de este nivel. Sin embargo, los banquillos que disfrutaban ambos podrían ser indiscutibles para mil y un equipos. Antonio Adán, refuerzo de lujo para suplir a Oblak, siempre que fuese necesario -el cual competirá por conseguir el Zamora por cuarto año consecutivo- es el único de los jugadores colchoneros que no ha vestido la elástica absoluta con su selección. Desde Thomas Partey, pasando por Vitolo, Diego Costa, Rodrigo, Koke o Saúl, Griezmann, Lucas o Lemar, Martins, Godín, Kalinic... Cada uno de ellos, titulares o suplentes, han sido convocados en alguna ocasión para representar a su país, lo que detalla la calidad que planta el cuadro madrileño, que afronta un año en el que intentará repetir la hazaña de 2014.

Año 1 d.CR7

Al Real Madrid, actual rey de Europa, le toca reconstruirse sin nuevos pilares. Algo complejo, pero para el club con más Copas de Europa no hay nada imposible. El club blanco, con la novedad de Lopetegui tras la espantada de Zidane, defiende un título que suele ofrecer al vencedor el reconocimiento de mejor club: la Champions. Este hecho no impide dejarlo fuera de los pronósticos y predicciones ligueras. El peso de un jugador, en ocasiones, es impredecible. No obstante, para el conjunto blanco lo relevante subsiste en levantar la cabeza después de la final contra el Atlético, la primera de carácter internacional en dieciocho años -racha que comienza con La Novena- en la que no consiguen imponerse. De esta forma, el equipo que ha conseguido tres Copas de Europa en tres años, y cuatro en cinco, se convierte en el tapado de la Liga. Aun así, todo queda por hacer. La temporada comienza este fin de semana y hasta el 31 de este mes las puertas del mercado continúan abiertas. Por ahora, resuenan ecos de la búsqueda de un sustituto para Kovacic -cedido al Chelsea- y un nueve que tiene las mismas probabilidades de llegar que de no.

El objetivo de los merengues recae en que la salida de Cristiano Ronaldo no siga siendo noticia durante el desarrollo del curso. Ahora bien, la forma de hacer olvidar al portugués tiene nombre y apellidos: Marco Asensio. Para el mallorquín, dicha campaña será su primera gran batalla, tras el voto de confianza que supone el no haber buscado sustituto para Ronaldo. Asensio parte como favorito para suplir la BBC por la BBA, junto a Isco, que también será de los más aventajados por una baja que a muchos dejó boquiabierto y que, por mucho que cueste admitir, supone un auténtico cisma para la entidad madridista. Bale y Benzema también gozarán de mayor libertad durante este año.

En primera instancia, cualquier erudición futbolística presentaría un Real Madrid que no ha sabido reforzarse tras la pérdida de la estela de sus últimos triunfos, del máximo goleador de su historia y del que podría ser el mejor futbolista que haya defendido el blanco de su camiseta. Si bien, las estadísticas no lo son todo. El Real Madrid nunca ha sido un futbolista, por muchos goles que anote. Ese es el planteamiento que sostienen desde la cúpula blanca. Florentino Pérez, dueño y señor de las fluctuaciones que ha vivido el mercado futbolístico mundial, se retrae de sus viejas costumbres con el fin de marcar una nueva pauta en la directiva blanca: bueno, bonito y barato. Cambian los Ronaldos, los Kaká y los Zidane por los Vinícius, los Odriozola y los Asensios. Buenos y bonitos. Baratos, para tal y como está el mercado actual.

Pocos han sido los cambios de la plantilla blanca con respecto a los cursos anteriores. Lo más relevante es la baja de Ronaldo, junto al centrocampista croata antes mencionado. Por lo demás, salen Achraf y Theo en calidad de cedidos. Desde arriba se puede haber entendido que reforzar el equipo con jugadores de renombre internacional podría suponer el enfado de Asensio, Isco, Lucas o Ceballos, el cual, según parece, tendrá un mayor protagonismo con Lopetegui que con Zidane.

Para muchos madridistas la Liga queda en segundo plano en comparación con 'la Orejona'. De todas formas, dos ligas en la última década son demasiados años para tan pocas ligas. Algo que no se permiten sus aficionados.

La otra legión

Hagan sus apuestas. Las plazas para Europa están ardiendo y no ha comenzado la Liga. Demasiados aspirantes para loscuatro que optarán a jugar en Europa durante el curso 2019-20. Valencia, Sevilla, Betis, Villarreal, sin dejar caer en el olvido al Atthletic -que no ha movida ficha desde los 80 millones de Kepa, jugador español más caro, junto a Morata- a la Real Sociedad, al Celta... Sumando algunas de las indeterminadas revelaciones, trabajo para adivinos, como es el caso del Eibar o Girona.

El Valencia, que se ha reforzado con inteligencia, espera devolver al club a los puestos que por historia le amparan. A su vez, los equipos sevillanos parten como claros favoritos para estas plazas, aunque el Betis no está acostumbrado a combinar tres competiciones y el Sevilla ha empezado muy pronto por la previa de la Europa League. Otro trabajo para pitonisos es la incógnita viguesa que reina tras la llegada de Mohamed al banquillo en su primera experiencia fuera de América. Por último, el Submarino, un clásico de estas plazas, contará en sus filas con todo un ídolo, Santi Cazorla,que tras dos años fuera de los terrenos de juego hizo la pretemporada a modo de prueba y se queda a disfrutar del primer año de la Liga sin Cristiano Ronaldo.