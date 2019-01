Antonio Banderas niega los comentarios 'machistas' sobre Heidi Klum

Los besos y las muestras de cariño entre Heidi Klum y su novio Tom Kaulitz durante la fiesta posterior a los Globos de Oro, no pasaron desapercibidos para los presentes y para el resto del mundo tras ser más que fotografiados en la 'red carpet'.



Según la revista 'Who', esas muestras de amor no fueron del agrado de algunos de los presentes y anunciaban que uno de ellos había sido Antonio Banderas que fue acompañado a la fiesta con su novia Nicole Kimpel. Según el magazine, nuestro actor más internacional habría dicho que "fue como un espectáculo erótico".



Banderas era criticado en las redes por sus declaraciones y el malagueño salía en se defensa negando todos los comentarios posibles: "Me duele profundamente cuando estas noticias inventadas son publicadas no sé con qué intención".



El galán español que fue marido de Melanie Griffith salía al paso para limpiar su imagen por no haberse metido con la modelo: "Quiero aclarar que es totalmente falso lo que algunos medios han publicado sobre una supuesta crítica que yo realizase a Heidi Klum en los #GlobosdeOro. No conociéndola en profundidad, Heidi siempre me pareció una gran profesional, inteligente, amable y cuenta con todo mi respeto".





Quiero aclarar que es TOTALMENTE FALSO lo que algunos medios han publicado sobre una supuesta crítica que yo realizase a Heidi Klum en los #GlobosdeOro. No conociéndola en profundidad, Heidi siempre me pareció una gran profesional, inteligente, amable y cuenta con todo mi respeto pic.twitter.com/1iSkmjqCtM — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 12 de enero de 2019

Siguiendo el anterior tweet quiero decir que no me gusta expresar malas opiniones sobre personas públicamente. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Me duele profundamente cuando estas noticias inventadas son publicadas no sé con qué intención. #FakeNews pic.twitter.com/37TV0JQOxw — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 12 de enero de 2019

Acompañada de una fotografía del popular gatito de Shrek con cara de cordero degollado, Banderas explicaba: "Siguiendo el anterior tweet quiero decir que no me gusta expresar malas opiniones sobre personas públicamente. Nunca lo he hecho y nunca lo haré".Antonio Banderas, que siempre ha sido muy diplomático, sabida su repercusión mediática tanto en Estados Unidos como en el público latinoamericano, ha negado estos comentarios sobre Heidi Klum tanto en castellano como en inglés.