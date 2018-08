Jorge Javier narra las anécdotas más memorables de sus vacaciones

Tras una temporada intensa inmerso en sus muchos proyectos -'Sálvame', 'Gran Hermano', 'Supervivientes', 'Gor Talent' y sus trabajos en el teatro- Jorge Javier Vázquez ha puesto rumbo a sus merecidas y ansiadas vacaciones a un destino que no ha querido revelar por el momento. En cambio, lo que sí ha querido compartir ha sido una divertida anécdota que le ha sucedido a su llegada al hotel.



Lo cierto es que el presentador está aficionándose cada vez más a narrar a través de sus redes detalles o historias de su día a día. En esta ocasión ha compartido con sus más de 500 mil seguidores una fotografía de lo más extraña en la que vemos a Jorge Javier metido en una cama y tapado con una manta hasta las cejas pero todo esto tiene una explicación y él mimso nos la cuenta: "Viajar con un matrimonio amigo y pedir una cama supletoria para mí. Llegar y darte cuenta de que aquí son muy listos porque me ponen una cama acorde a mis dimensiones. Volver a la infancia. Si me muevo me despeño".





A las pocas horas, muchos de sus fans han contestado a esta publicación cony es que no hay mejor forma de tomarse estos contratiempos que con humor y esolo sabe mejor que nadie y es que al dar comienzo a sus esperados días de descanso en la playa le hizo un tiempo pésimo y compartió de nuevo otra graciosa imagen tapado con una manta mientras desayunaba: "Viajar al otro lado del mundo en busca de playa y tener que pedir una manta en el desayuno. En fin".