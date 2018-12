Tradición, atracción y suerte: o cómo llevar ropa interior roja en Navidad

La respuesta a tan frívola y liviana pregunta tiene un enraizamiento cultural que roza la superstición, las costumbres urbanas y el signo que nos cubrirá el año que entra. Y es que a nadie nos deja impertérritos los que, desde el mes de noviembre se exhiben sin pudor en los lineales navideños de las grandes, medianas y pequeñas superficies comerciales.

La ropa interior femenina sexy se ha convertido en el caballo ganador de las empresas de moda. Según los datos facilitados por el Centro de Información Textil y de la Confección, la facturación de estas prendas crece de año en año cerca del 8% en España superando los 1.000 millones de euros. Si extrapolamos, podemos hablar que al menos, 200 de esos millones se facturan en plena Navidad. Y es que ya sea por necesidad, capricho o por echarse unas risas, lo de ponerse unas bragas rojas para celebrar Noche Vieja se ha convertido en una costumbre ineludible.

Sorprender ¿a quién?.

La ropa interior encarnada no es algo que se vaya enseñando por ahí. Aunque, si la idea es impresionar al prójimo, se quedarán petrificados/as si lo llevamos al extremo de lo erótico, que no deja de ser una buena manera de empezar el año. Pero para no tentar demasiado a la suerte, les sugerimos también que usen protección. Hay preservativos que van a juego con el conjunto de marras. La marca Sensitex los tiene de sabor fresa. Y la marca Sico también estila profilácticos navideños.



Suerte



Hay quien dice que el rojo trae suerte y prosperidad. Pero la mayoría de encuestadas, si, encuestadas, apunta a que el rojo atrae el amor.

Para Patricia, lo más importante es usar la ropa interior en Nochevieja para tirarla al día siguiente, si no, no da suerte. Bárbara no concibe celebrar el fin de año sin ponerse toda la ropa interior roja –"no me siento sexy y creo que tendré mala suerte si no lo hago", nos dice. Y Lidia (casada y con dos hijas) dice que combina rojo y negro porque "eso de ir toda de rojo no lo veo elegante". ¿Para atraer el amor? – "Nooooo, a mí el amor me da lo mismo"- responde entre risas – "es para atraer la prosperidad."

Y ¿ellos? Los hombres no saben / no responden. Y sólo alguno delega la tarea a su señora que es la que lleva estos temas€ y es que la tradición es reivindicativamente feminista. El rojo es el color del pecado, del frenesí y de la pasión. Los carmesíes más brillantes se consiguieron con la revolución industrial, pero las tinturas rojas para la ropa durante la Edad Media se pusieron de moda hasta que la Inquisición decidió que era el color de la brujería, los sacrificios y el culto a Satán. Es obvio que aquellas féminas rendidas al machaque de la cochinilla (que así se obtenía la tintura), decidieron esconder sus preferencias y dejarlas para la ropa interior. ¿Se imaginan unas bragas de esparto medievales teñidas de rojo?



Vuelta al siglo XXI



Seamos prácticos ¿qué nos ponemos estas Navidades? Hay lugares como México que apuestan tanto por el rojo como por el amarillo, pero en España seguimos siendo conservadores al respecto. El consejo de algunos profesionales de la corsetería es que cuanto más rojo, mejor. Esto es, huir de las prendas flojas, mal teñidas y baratas y siempre optar por atavíos que sujeten glúteos y bustos. Para resumir: no comprar ropa interior de juguete porque la noche de fin de año es tan sumamente importante que merece la pena que vayamos "bien sujetas".