El PP plantea considerar al "concebido no nacido" como un miembro de la familia

La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado considerar al "concebido no nacido" como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta a la hora de solicitar plaza escolar o tramitar el título de familia numerosa.

En un desayuno informativo, Díaz Ayuso ha hecho esta propuesta dentro de sus medidas de apoyo a la familia, aunque no ha aclarado si las ayudas se retirarían si hubiera algún problema y el bebé no llegara a nacer.

"No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza no, pero a la hora de expedir el título lo sopesaré", ha comentado.