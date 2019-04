El tribunal aplaza decidir si hay careo entre Ferran López y De los Cobos

El tribunal del "procés" esperará a que avance el juicio y se conozca más "material probatorio" antes de decidir si hay un careo entre el comisario de Mossos Ferran López, segundo de Josep Lluis Trapero, y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo el 1-O.

El presidente de la Sala, Manuel Marchena, ha comunicado esta decisión después de que Xavier Melero, abogado del exconseller Joaquim Forn, pidiera celebrar ese careo ante las divergencias entre la declaración de López hoy en el juicio y la de De los Cobos el pasado 5 marzo.

De los Cobos tachó de "estafa" el dispositivo de los Mossos, "más contraproducente que beneficioso", basado en binomios de agentes sin capacidad para actuar, que estaba "hecho para que no funcionara", sin que recibiera con carácter previo ninguna información de la policía autonómica sobre su rol el 1-O.

Hoy, López, que era número 2 de los Mossos en aquellos momentos y posteriormente fue nombrado jefe del cuerpo durante el 155, lo ha desmentido. Como hiciera Josep Lluís Trapero, ha asegurado que hubo "un operativo conjunto pactado y acordado" por De los Cobos, quien "validó" y "diseñó" la estructura del dispositivo.

Por unanimidad, según ha explicado Marchena, la sala ha acordado que es "prematuro" tomar una decisión sobre un posible careo, que más que un medio de prueba es una forma de contrastar la credibilidad de los testigos y que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "debe ser moderadamente usada por el tribunal".

El magistrado ha señalado que la Sala ve prematuro tomar una decisión porque todavía no se ha agotado "el contacto con el material probatorio" y considera que es mejor esperar a que concluya la prueba testifical

Las discrepancias que ha alegado el abogado de Forn han sido reconocidas por Ferran López, que ha dicho que se las transmitió a De los Cobos y al ex secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, en una reunión antes de declarar como testigo en la Audiencia Nacional, donde está acusado Trapero por rebelión.

Tras escuchar la versión de De los Cobos de lo ocurrido en Cataluña el otoño de 2017, López les explicó su visión de los hechos, "que era contradictoria con la de ellos".

"No pido explicaciones, no hay debate, entendemos que cada uno explica la realidad cómo la vivió y la mía es esta", ha afirmado López.

El abogado también había solicitado que se citara como testigo al coronel de la Guardia Civil Mariano Martínez, interlocutor de López días antes del referéndum del 1 de octubre, pero ha retirado su petición.