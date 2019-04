Los partidos de la moción de censura avalarán los decretos de los 'viernes sociales'

Los partidos que apoyaron al PSOE frente a la moción de censura contra Mariano Rajoy han anunciado que avalarán los decretos leyes que este miércoles debate la Diputación Permanente del Congreso aunque han criticado que se presenten en un escenario electoral y no han descartado enmendar algunas normas.

El Pleno de la Diputación Permanente ha comenzado a las 11,30 horas con el debate para la convalidación del decreto ley de medidas para afrontar un eventual Brexit sin acuerdo.

Posteriormente se debatirán los otros cinco decretos leyes relativos a los permisos de paternidad, las subvenciones a los parados mayores de 52 años, al impulso al alquiler, sobre el sector de la estiba y el relativo a la inversión del superávit de autonomías y ayuntamientos.

Unidas Podemos En Común, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu han avanzado que convalidarán todos los decretos económicos porque mejoran la vida de la gente y el PNV ha señalado su voto a favor en los relativos al subsidio a parados mayores de 52 años y al de la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha mostrado su confianza de que todas las normas sean convalidadas y se anteponga el interés del país a la controversia partidista, que ya pondrán "en campaña".

ERC ha señalado que pedirá la tramitación como proyecto de ley de todos los decretos excepto el del Brexit y el de la estiba, mientras que Unidas Podemos En Común, PDeCAT, Compromís y EH Bildu no han descartado apoyar que algunas leyes puedan ser enmendadas.

En este sentido, la diputada de Unidas Podemos En Común, Yolanda Díaz ha criticado que el decreto ley que recupera la prestación para parados mayores de 52 años sea un "compendio" de temas y recoja la implantación de un registro horario "formulado a favor de la CEOE y que es opaco".

Además ha criticado que el Gobierno del PSOE haya perdido la oportunidad de "cumplir con su programa electoral y se vaya sin derogar la reforma laboral".

También el diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, ha lamentado el "escenario" en el que se produce este debate, en medio de una campaña electoral, aunque ha reconocido que son decretos con contenidos sociales muy importantes.

Por su parte, el diputado de Compromís Joan Baldoví ha dado "un par de recados" al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que -ha apuntado- "se quiere atribuir los méritos" cuando fue investido presidente con los votos de su partido, al tiempo que también ha reclamado al Ejecutivo que "envíe" ya los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Comunidad Valenciana.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también ha acusado a Sánchez de "utilizar este periodo electoral" para presentar unos decretos leyes que se podían haber convalidado anteriormente y ha lamentado que el PSOE no haya consultado con los nacionalistas vascos su contenido.

"El voto es si o no y en algunos de ellos el PNV no lo habría hecho de esa manera. No me vale que se pongan enmiendas porque no tiene ni pies ni cabeza que discutamos en pleno período de campaña electoral unas enmiendas, ya que se convertiría en un zoco y no es la manera de discutir una legislación", ha puntualizado Esteban.

EH Bildu ha reiterado que votará a favor de todas las leyes y que en la próxima legislatura trabajará "codo con codo" con ERC para que los independentistas y la izquierda mejoren el día a día de las personas.

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha aseverado que los decretos leyes serán "la semilla de la futura ruina de España", de "la próxima crisis" y ha acusado a Sánchez de haber hecho durante su gobierno diez meses de campaña electoral.