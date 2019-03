Podemos propone que los bancos no puedan invertir en los medios de comunicación

Podemos llevará en su programa para las elecciones generales una propuesta para que los bancos no puedan invertir ni tener participaciones en los grandes medios de comunicación, al entender que "no es sano para la democracia" que esas entidades tengan intereses sobre la información.

Los coportavoces de Podemos Pablo Echenique y Noelia Vera han informado de esta propuesta en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva de la formación morada, que también planea reformar la legislación para que los bancos no puedan financiar las campañas electorales de los partidos políticos.

En cuanto a la propuesta para que los bancos no puedan ser inversores de los medios de comunicación privados, la formación morada no ha explicado qué cambios legislativos serían necesarios pues la propuesta se concretará en un grupo de trabajo del que formarán parte "periodistas reconocidos", ha dicho Vera.

Preguntada sobre quiénes formarán parte de ese grupo y si estarán incluidos directivos de los grandes medios de comunicación, la coportavoz de la formación ha dicho que estará formado por gente con la que Podemos ya ha trabajado "todo este tiempo" en cuestiones como el modelo de Radio Televisión Española (RTVE), los medios públicos o el reparto del espacio radioeléctrico.

"No puede haber grandes bancos financiando a grandes medios de comunicación porque eso hace daño a la democracia, igual que si financian a los partidos políticos", ha asegurado Noelia Vera, que enmarca la propuesta en la defensa del derecho a la información.

La coportavoz de Podemos entiende que los medios de comunicación "son fundamentales para tener una democracia sana". "Hay quien pueda creer que el hecho de que el (banco) Santander o el BBVA sean dueños de grandes medios de comunicación es normal, y que los británicos de Amber Capital tengan participaciones en los grandes medios de comunicación es normal. Nosotros pensamos que un flaco favor hace a la democracia", ha argumentado.

Y considera además "una vergüenza" que, mientras esas grandes corporaciones hacen negocio, los periodistas trabajen en zonas de conflicto con precarias condiciones laborales, por lo que su partido retomará también en la próxima legislatura por impulsar un estatuto del periodista.



La medida afectaría a los grandes medios



La medida, puntualiza Podemos, afectará a los "grandes medios" pero "no a los pequeños, independientes, que se buscan la vida" para informar de forma distinta a los "medios industriales", y ha recordado que los grandes bancos no tienen intereses en "periódicos de barrio ni comunitarios" sino en otros espacios como por ejemplo Mediaset.

La propuesta no impedirá, no obstante, que los bancos puedan conceder créditos a los medios de comunicación, según ha dicho Vera a preguntas de los periodistas, y también desde Podemos han puntualizado que la propuesta no afecta a la publicidad.

Podemos buscará también prohibir por ley que los bancos puedan financiar las campañas electorales de los partidos políticos, puesto que, en su opinión, se deben buscar los recursos con préstamos de la ciudadanía.

"Nosotros pensamos que quien paga manda, y por eso desde que nacimos hemos demostrado cómo se pueden financiar campañas sin pedir créditos a los bancos", ha dicho Pablo Echenique, que ha apostillado que se trata de un sector al que después "hay que pedir que devuelva los 60.000 millones de euros del rescate bancario".