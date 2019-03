Marchena reprocha el "juicio paralelo" de las defensas

El presidente del tribunal que juzga "el procés", Manuel Marchena, ha reprochado hoy a las defensas que estén intentando "de alguna forma" construir "una especie de juicio por escrito en paralelo" contra las decisiones de la Sala.

Marchena ha mostrado así su malestar por los escritos de varias defensas en los que denuncian indefensión, entre otras razones, por negarles su petición de mostrar vídeos durante los testimonios de los testigos.

Hoy ha vuelto a ocurrir esa circunstancia durante la testifical de un guardia civil responsable del registro en la Consellería de Exteriores, quien ha relatado que allí se vivió un escenario de violencia en el que incluso intentaron "sustraer" al detenido, Xavier Puig Farré, exresponsable de Tecnología, ante la pasividad de los cinco o seis mossos que había en el lugar.

En el turno de las defensas, la letrada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha planteado que hay un vídeo aportado por las acusaciones en el que aparecen una veintena de mossos dando auxilio a los agentes de la guardia civil creando un pasillo.

Marchena ha interrumpido a la abogada para reiterar el criterio de la Sala, que es que los vídeos se verán en el momento procesal oportuno, durante la fase documental, porque no le ve sentido a organizar careos entre los testigos y los vídeos.

El magistrado ha insistido en que el tribunal valorará todas las pruebas y ha garantizado a la letrada que no va a sentir indefensión. "No es que la vaya a sentir, es que ya la estoy sintiendo", ha contestado Roig, convencida de que la prueba es procedente en términos de contradicción.

Pero Marchena ha insistido en que se verán todos los vídeos en el debido momento y en que la opinión del agente sobre esas imágenes es "absolutamente indiferente" para la Sala, y ha recordado que la decisión de no mostrar los vídeos a los testigos se adoptó por unanimidad, no es recurrible y no es "una extravagancia" suya.

Y en ese momento ha mencionado los escritos de las defensas "queriendo de alguna forma construir una especie de juicio por escrito en paralelo" frente a un proceso que se desarrolla "conforme al principio de publicidad, concentración y contradicción".

"Se están presentando escritos en este tema que da la impresión que lo que queremos es que haya una pieza separada en paralelo de carácter documental sobre decisiones que se toman en el juicio", ha zanjado Marchena mientras Roig insistía en que sus decisiones causan "indefensión",

Posteriormente, Òmnium Cultural ha distribuido entre los medios de comunicación el vídeo en el que se ve a los mossos haciendo un pasillo a los agentes de la Guardia Civil para sacar el vehículo de la zona y levantando a las personas que se sentaron en el suelo para impedirlo.