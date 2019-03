Sánchez aplaza el debate con Casado para no señalarle como alternativa

El PSOE sigue aplazando la decisión de aceptar un cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, para que no se le visualice como alternativa, lo que -a su juicio- está buscando Casado con "desesperación" en su pugna con el candidato de Cs, Albert Rivera.

"No rehuimos el debate pero no vamos a ir a remolque de la desesperación de nadie y el señor Casado necesita que se le visualice como alternativa porque su mayor problema es que no lo ven con claridad y su proyecto es una coalición de a tres", ha explicado el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

Sobre la posibilidad de un debate de Sánchez con Rivera, el dirigente socialista ha recordado que "lo normal es que si hay un debate cara a cara es que se haga con quien puede presidir".