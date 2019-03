Un miembro de Vox en Mallorca: "Luego se preguntan por qué optan por matarlas"

Manuel Llofriu, miembro del comité local de Vox-Alcúdia, ha encendido la polémica al verter en las redes sociales el siguiente comentario: "Luego se preguntan por qué algunos optan por matarlas antes de suicidarse".

Llofriu incluyó el comentario en una noticia sobre denuncias falsas de abusos sexuales. Es cierto también que personas de Vox Baleares que lo ha reprendido y le han pedido en las mismas redes que quede desvinculado totalmente del partido. Es más, han asegurado que no está afiliado. No obstante, sí que es miembro de Vox Alcúdia y se fotografió con Jorge Campos, presidente de Vox Baleares, en la presentación del comité local. Este comentario se añade a la polémica suscitada tras la falsa agresión "por parte de feministas radicales" a tres jóvenes del pueblo de Son Servera, difundida por el partido.

Llofriu, ante la avalancha de condenas a su desagradable comentario, ha decidido pedir disculpas: "Lamentó que se este usando este desafortunado comentario para atacar a Vox y pido disculpas si alguien se sintió ofendida por este comentario que claramente esta mal interpretado". El miembro del comité local de Vox intenta por todos los medios justificar lo injustificable al darse cuenta de sus terribles palabras. "Lo único que quise hacer es dejar constancia de que las denuncias falsas a muchos hombres les destrozan la vida y no tienen ayuda de ningún tipo por parte de las instituciones".

Su argumento para demostrar que no es partidario de la violencia de género, también le deja en evidencia: "En ningún caso estoy a favor de la violencia contra la mujer: tengo madre, mujer y dos hijas", afirma Llofriu.

Personas vinculadas a Vox-Baleares, como es el caso de Montse Amat, le recriminan su comentario: "No solo es un comentario desafortunado, es terrible. Nada justifica una agresión y menos la muerte de un ser humado". Acto seguido le pide que se desvincule totalmente del partido, después de asegurar que no está afiliado. Pese a no tener esta afiliación, Manuel Llofriu sí que fue presentado como miembro del comité local de Vox Alcúdia por Jorge Campos y aparece en fotografias con el general Fulgencio Coll, candidato de Vox a la alcaldía de Palma.