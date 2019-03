Ábalos llama "inútiles" y "segundones" a Ciudadanos

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha tachado este sábado de "inútiles" a Ciudadanos y de "impostor" al exprimer ministro francés y alcaldable por Barcelona con el apoyo de ese partido, Manuel Valls, y ha vaticinado asimismo que Pablo Casado se va a "cargar" al PP.

El consejo nacional del PSC ha proclamado hoy como candidata a las generales a la ministra Meritxell Batet, arropada por Ábalos y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, así como múltiples dirigentes y alcaldes del partido.

En una contundente intervención, Ábalos ha cargado contra el PP, al considerar que "ahora van sin complejos": "Hasta ahora iban disimulando, iban de centristas. Ahora van de derecha derecha y hacen gala de ello, empujados por los que son ultraderecha. Andan muy a gusto con estos, entre otras cosas porque son los de ellos que se presentan con otra marca".

"No le va a salir bien. Y el problema de Casado no es que solamente no le irá bien al PP, sino que se va a cargar al PP", ha aseverado.

Pero la mayor dureza la ha empleado Ábalos contra Ciudadanos. "Se lo juega todo, porque no van a sobrepasar al PP. Y si no superan al PP, ¿de qué sirve? En política se viene a servir, a ser útiles. Y estos son unos inútiles", ha afirmado.

Ha afeado así a Inés Arrimadas que "haya aguantado un año y tres meses" como líder de oposición en Cataluña, pero "a la primera de cambio abandonan todo lo que prometieron y se van para Madrid".

"Vinieron a regenerar y siempre están con los mismos. Para ser muletilla del PP, salvarle la cara en Murcia, Madrid e ir de segundones en Andalucía, pera eso no hacen falta. Basta con el PP, no hace falta su aportación para nada", ha dicho.

En lo que ha calificado de "momento histórico" del PSOE, que, en su opinión, es "la única esperanza del progresismo en Europa", ha pedido "parar" a una derecha que a pesar del "asquito entre ellos, se entendieron rápido en Andalucía" y que al escuchar la palabra "relator" fueron "corriendo con un ataque de histeria" a hacerse "la foto de la vergüenza" en la manifestación de Colón.

Es entonces cuando ha confesado que le "duele" que el exprimer ministro socialista francés Manuel Valls fuera a la manifestación: "¿Recordáis por qué os hicisteis socialistas un día? Yo lo suelo hacer a menudo porque necesito estar bien conmigo mismo. Necesito no sentirme un impostor, sino aquel muchacho que tenía 16 años".

"Y el día que no me reencuentre conmigo, no soy nada. Soy un impostor -ha proseguido-. Si uno se traiciona, no tiene nada que ofrecer al resto. Puede engañarse y negarse a sí mismo, pero a la historia de este país no. Un progresista no va a un acto donde vayan nazis y franquistas, donde esté Falange y Hogar Social. ¿Eso es ignorar nuestra historia o es despreciarla?".

Porque, ha añadido, "si no conoces y respetas la historia de este país, no te presentes como demócrata. Estás de más", ha dicho Ábalos, que ha afeado también a Cs que "los que vienen a regenerar la política van a los mercados de ocasión a traer viejos políticos".

Ha aludido así al fichaje del exministro socialista Celestino Corbacho como número dos de Valls. "¿Se puede regenerar algo cuando uno se traiciona a sí mismo? Se piensan que es un mérito ir por ahí cultivando transfuguismos", se ha preguntado.

Ábalos ha advertido de que "votes lo que votes en la derecha", refiriéndose directamente a PP, Vox y Cs, el resultado es "el mismo", por lo que "frente a ese trío" en el que "todo es caos, desastre y amenaza", sólo hay "una fuerza capaz de imponerse: el PSOE", ha sentenciado.