Turull buscó "un equilibrio" entre cumplir la ley y "cumplir con los ciudadanos"

El exconseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull ha asegurado que por un auto del Tribunal Constitucional que no merece reproche penal lleva un año en la cárcel, cuando el Gobierno de España incumple cada día lo que dicta el tribunal de garantías y "aquí no pasa nada".

Turull se ha referido así en la cuarta sesión del juicio del 'procés' que se celebra en el Tribunal Supremo, acusado de un delito de rebelión por el que se enfrenta a 16 años de prisión.

En su interrogatorio, ha cargado contra el Gobierno por decir que cumple la Constitución "cuando él, de forma reiterada, incumple todas las sentencias del TC", lo que ocurre es que "ponerte el traje de constitucionalista penalmente es un chollo y si vas de independentista por un auto del TC, no por una resolución fundamentada, llevo un año en la cárcel".



Turull: "Buscamos el equilibrio entre cumplir la ley y el compromiso con los ciudadanos" . Vídeo: Agencia ATLAs. foto: EFE.

"¿Cómo puede ser que los que nos denuncian ante TC incumplen cada día al TC (hasta 25 veces ha dicho) y aquí no pasa nada? Yo por un auto que no merece reproche penal llevo un año en la cárcel y luego se nos dice que no estamos perseguidos por nuestras ideas", ha denunciado.



"Un ejercicio de ponderación"



Preguntado por el fiscal que por qué no paralizó el referéndum cuando fue advertido por el Constitucional, ha explicado que lo que se hizo fue un "ejercicio de ponderación" puesto que "un político tiene que ponderarlo todo" y eso incluye "todas las leyes".

"Que el Govern se debe por ley al Parlament, que el Congreso despenalizó la convocatoria de referéndums, que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia y nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña. Nosotros, ponderándolo todo, es de la manera que fuimos actuando. Buscamos un equilibrio entre cumplir la ley y con los ciudadanos", ha subrayado.

Queja por no tener traducción simultánea



Turull ha comenzado este martes a declarar en el juicio por el proceso independentista expresando su queja por no poder hacerlo en catalán y no contar con una traducción simultánea.

Tras ser invitado por el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, a sentarse en la mesa para declarar, Turull ha recordado que él es uno de los acusados que pidió declarar en catalán y contar con traducción simultánea. Según ha explicado, lo solicitó "no tanto por un tema emocional", sino por tener "todas las garantías", ya que considera que "la espontaneidad" es una circunstancia muy "importante tanto para el acusado como para el tribunal".

"Con la traducción consecutiva esto no es posible. Para la señal de televisión está todo inventado, también para la de internet, pero tiene usted razón cuando dice que la gente en esta sala tiene derecho a entender todo", ha dicho Turull a Marchena.

Los12 líderes independentistas que juzga el Tribunal Supremo

El exconsejero ha matizado que ha hecho este comentario como una mera "reflexión", apuntando además que facilitar auriculares a las personas que están presentes en la sala -magistrados, fiscales, acusación, abogada del Estado y público- "no es un gasto, sino sólo una inversión".

A continuación, Marchena le ha respondido que su protesta queda anotada en el diario de sesiones y ha contestado a Turull que tiene derecho a responder a las preguntas que considere oportuno, tras lo cual el acusado ha comunicado al tribunal que contestará a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a su defensa, no así a la acusación popular que ejerce Vox.

.