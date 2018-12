Casado llama "desequilibrado" a Torra

El líder del PP, Pablo Casado, tachó ayer al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de "desequilibrado" por "llamar a un derramamiento de sangre", y ha exigido al presidente, Pedro Sánchez, que no dialogue con los independentistas y aplique cuanto antes el artículo 155 de la Constitución. El dirigente popular ha participado en Barcelona en la presentación de los candidatos del PP a la alcaldía de las cuatro provincias catalanas, entre ellos el empresario Josep Bou, que encabezará la lista del partido en la ciudad condal. En su intervención, Casado ha avisado al Ejecutivo del PSOE de que no hay "independentistas buenos y malos", y le ha reclamado que no se deje llevar por "los cantos de sirena" de quienes apelan al diálogo, ya que a su entender es imposible lograr la convivencia de la mano de quienes son "xenófobos" por naturaleza y tienen al frente un "desequilibrado" como Torra. "No es un insulto, lo explico. Hay que ser un desequilibrado para escribir sobre los españoles que somos carroñeros, hienas y víboras".