El primer ministro esloveno pide a Torra no comparar Cataluña con su país

El primer ministro esloveno, Marjan Sarec, dijo este viernes que su país mantiene "excelentes relaciones" con España y aseguró que no está "muy satisfecho" por la comparación con Cataluña trazada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque no existe "ningún paralelismo" entre ambos casos.

"Tenemos buenas relaciones con España y no nos gusta que Eslovenia se utilice en esta lucha de la mitad de la población de Cataluña por la independencia porque somos legalistas y respetamos los asuntos internos de España", declaró Sarec en rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

Torra viajó a Liubliana para pronunciar una conferencia el pasado 6 de diciembre, en la que defendió que Cataluña avance hacia la independencia por "la vía eslovena", y fue recibido en un encuentro no oficial por el presidente esloveno, Borut Pahor.

"No vemos ningún paralelismo entre Cataluña y Eslovenia. No nos gustaría que se siguiera utilizando Eslovenia como ejemplo porque actuamos siempre de manera pacífica y legal", dijo el jefe del Gobierno esloveno, quien no fue avisado con anterioridad de la cita entre Torra y Pahor.

Sarec explicó que "Eslovenia consiguió su independencia sobre una base legal" sustentada en "la Constitución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia de 1974, que hacía posible que todas las repúblicas consiguieran su independencia".

"Era una base legal completamente diferente. No podemos comparar la situación en Eslovenia en 1991 con la situación en Cataluña hoy", subrayó Sarec, quien recordó que el referéndum esloveno "fue positivo con una amplia mayoría de 88,5 % de votos a favor del sí".

"Eslovenia no está muy satisfecha cuando esta situación se utiliza como ejemplo para Cataluña actualmente. Era una situación completamente distinta", añadió el jefe del Ejecutivo esloveno, quien durante la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas habló sobre el asunto con su homólogo español, Pedro Sánchez.

"Nos vimos por primera vez en Madrid, el 8 de noviembre. Tuvimos una buena conversación, confirmamos nuestras buenas relaciones, nuestras similitudes sobre el desarrollo de los acontecimientos en la UE", dijo.

Relaciones excelentes



El centrista Sarec, al frente de un Gobierno de centro-izquierda en Eslovenia, dijo que durante la cumbre de Bruselas el socialista Sánchez le ha trasladado "que estaría encantado de visitar Eslovenia lo antes posible".

"Nuestras relaciones son muy buenas. Cooperamos en materia económica y política. Nuestras relaciones son excelentes", agregó el primer ministro de Eslovenia, quien insistió en que considera el desafío independentista en Cataluña "un asunto interno de España porque la Constitución española no permite la independencia, al contrario de lo que pasaba en Eslovenia" cuando se separó de Yugoslavia.

Fuentes españolas han informado de que en esa conversación, que calificaron de "muy cordial", hablaron del viaje de Torra y que el primer ministro esloveno manifestó su "total apoyo" al Gobierno español ante las tesis independentistas.

Además, Sarec le trasladó su descontento por el hecho de que Borut Pahor recibiera al presidente de la Generalitat.

Fuentes gubernamentales eslovenas confirmaron ese extremo y señalaron que el Ejecutivo no está "en absoluto" satisfecho con el recibimiento a Torra por parte de Pahor, presidente desde 2012 y primer ministro entre 2008 y 2012 al frente del Partido Socialdemócrata.

Dada su "larga experiencia", agregaron las fuentes, el Gobierno esperaba que mantuviese "una única línea" en la política exterior del país, que marca el Ejecutivo, agregaron las fuentes, que criticaron que la referencia "a la violencia fue utilizada artificialmente por Torra".