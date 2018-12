EEUU dice que el viaje de Pedro Sánchez a Cuba "no envía un mensaje positivo"

El embajador de EEUU ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó este jueves en una entrevista con EFE que el reciente viaje a Cuba del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "no" envía un mensaje positivo.

Preguntado sobre qué mensaje envió esa visita, Trujillo respondió: "Creo que no envía uno positivo. Si eres un país que respeta la democracia y los derechos humanos, tienes que apoyarlos en todo momento y no de forma selectiva", subrayó.

Sánchez visitó La Habana en noviembre en el que fue el primer viaje oficial a la isla de un jefe de Gobierno español en 32 años y con una agenda que incluyó una reunión con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y un encuentro con la sociedad civil, pero no con la disidencia.

Además, Trujillo, consideró este jueves en una entrevista con Efe que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fracasó "miserablemente" en su intento por facilitar el diálogo en Venezuela.

"Creo que Zapatero fracasó miserablemente, hemos visto la falta de éxito de esos intentos de conversaciones para el diálogo", subrayó Trujillo.

El diplomático consideró que "no" es posible un proceso de mediación en el país caribeño y justificó esta postura diciendo: "Para que un diálogo tenga éxito, tienes que tener partes con voluntad, no puedes hablar con una persona que no quiere dialogar. Y el Gobierno de Venezuela no tiene intención de diálogo".