Calvo defiende que a las víctimas de violencia sexual "hay que creerlas sí o sí"

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido la necesidad de aceptar lo que dicen las mujeres cuando denuncian un delito sexual con el objetivo de proteger su libertad sexual. "Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, siempre, como en cualquier otro delito", ha recalcado.

Así lo ha señalado la 'número dos' del Ejecutivo durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Senado en la que ha dado cuenta de las actuaciones de su departamento desde que llegó al Gobierno hace aproximadamente seis meses.

Para Calvo, las mujeres que son víctimas de violencias sexuales "son tan iguales" como las víctimas de cualquier otro tipo de violencia "tan irracional". Según ha afirmado, hay que "considerar a las mujeres víctimas de esta violencia como víctimas de primera".

En este sentido, la vicepresidenta sostiene que la justicia debe creer a las mujeres que denuncian un delito sexual y considera que hay que dar pasos para que estas mujeres cuenten con el "crédito" y "reparación" del Ministerio de Justicia, así como con la "solidaridad" del Estado.

En su intervención inicial, Calvo se ha referido a "los atropellos" contra la libertad sexual de las mujeres. Desde la publicación de la polémica sentencia de la Audiencia de Navarra sobre los cinco miembros de La Manada -que les condena a un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión-, Calvo ha defendido en reiteradas ocasiones la introducción en los delitos sexuales del consentimiento expreso.

Consentimiento claro y nítido



Según ha incidido este jueves en su comparecencia en el Senado, este consentimiento debe ser "claro y nítido". "No es no y sí es sí", ha subrayado, para después afirmar que ésta "no es una propuesta que no sea posible, pero hay que hacerla con rigor".

En esta línea, ha recordado que ya están en marcha los análisis de expertos sobre las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Judicial que "ayudarán a la mejora de la tipificación" de los delitos sexuales.

Concretamente, ha matizado que la propuesta de los expertos de la sección penal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del Ministerio de Justicia, deberá ser entregada "antes de final de este año". Precisamente este jueves la comisión ha convocado una reunión para debatir acerca de la supresión del abuso del Código Penal. "Tendremos ahí una pieza para el desarrollo legislativo", ha manifestado Calvo sobre la propuesta de los expertos.