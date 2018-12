El PDeCAT dice que se ha malinterpretado a Torra

El PDeCAT ha defendido este lunes que se han malinterpretado las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, con las que defendió la vía de Eslovenia a la independencia -un proceso que se saldó con varias decenas de muertos-, y ha reivindicado que la vía del independentismo catalán es "pacífica y democrática".

Así lo han indicado en una rueda de prensa en la sede del partido el presidente de la formación, David Bonvehí, y la vicepresidenta, Míriam Nogueras.

"El movimiento independentista es un movimiento no violento, cívico", ha asegurado Nogueras, que ha lamentado que "no es la primera vez que el Estado alimenta la confrontación" y ha señalado que "en Cataluña no hay problemas de violencia".

Por su parte, Bonvehí ha recordado que el presidente catalán efectuó esas declaraciones tras un viaje oficial a Eslovenia y que "el paralelismo" que quiso llevar a cabo fue entre la reciente independencia de este Estado y los referendos de autodeterminación celebrados: "Este era el paralelismo y no otro", ha aseverado.

"Reivindicamos que el movimiento independentista es no violento y cívico: a pesar de que llevamos años practicando la no violencia y que todo el mundo lo ha visto, que aún hoy se intente hacer creer a la gente que en Cataluña hay violencia me parece una enorme irresponsabilidad", ha agregado Nogueras.

"Queremos huir de las interpretaciones que se han hecho: Torra es una persona profundamente pacífica y democrática", ha recalcado Bonvehí.