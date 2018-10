Los CDR piden la dimisión de Torra pese a su apoyo

Los CDR han reclamado durante la manifestación en Barcelona la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la del consejero de Interior, Miquel Buch, durante una marcha que ha partido de los Jardinets de Gràcia y ha recorrido el paseo de Gràcia y la Rambla Catalunya.

Los manifestantes, que han marchado bajo la pancarta 'Tumbemos el régimen. Votamos independencia', también han lanzado cánticos contra los Mossos d'Esquadra: 'Los Mossos también son fuerzas de ocupación' y 'No, no, mossos no, mossos no'.

Los independentistas han protagonizado una acción a las puertas de la Bolsa de Barcelona con dos encadenados y un centenar de personas bloqueando el acceso al organismo, que seguía a las 14:00 horas.