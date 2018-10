El Arzobispo de Madrid abre las puertas de la Almudena a los restos de Franco

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, no se ha opuesto a que la familia del dictador Francisco Franco entierre sus restos en la cripta de la catedral de la Almudena si finalmente se procede a la exhumación de su cadáver del Valle de los Caídos y ha dicho que la Iglesia no tiene "inconveniente" en acoger a nadie.

"En la cripta hay una propiedad de la familia Franco y como cualquier cristiano tiene derecho a poder enterrarse donde crea conveniente", ha indicado Osoro en declaraciones a los periodistas tras asistir hoy a la inauguración de la jornada "Agenda 2030: el reto de una educación que cambie el Mundo".

El prelado no obstante ha recalcado que él no sabe "absolutamente nada de nada" y que no tiene ni ha tenido contacto con nadie del Ejecutivo ni de la familia de Franco, y ha señalado en que "no es un problema del arzobispo ni de la Iglesia".

"Es una cuestión que tienen que resolver el Gobierno y la familia", ha aseverado Osoro, quien ha explicado que "mucha gente" tiene propiedad en la cripta de la seo "porque las compraron en su día" y que actualmente las familias "están enterrando allí".

Y ha insistido: "Yo no puedo oponerme a algo que lo tienen otras muchísimas familias, de todas las clases y estilos, allí en la cripta, que no es la catedral".

Preguntado sobre qué le parecería a la Iglesia que finalmente se enterraran los restos del dictador en la cripta, Osoro ha indicado que la Iglesia no tiene "inconveniente" en acoger a nadie: "La Iglesia acoge a todas las personas (...). A lo largo de la historia siempre había un lugar siempre acoger a las personas, incluso gente que no era creyente", ha rememorado.