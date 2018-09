Iglesias avisa a Sánchez de que debe pactar los Presupuestos que mande a Bruselas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si quiere que su formación apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, el esbozo que éste prevé mandar a Bruselas antes del 15 de octubre debe contar con el visto bueno de la formación morada.

Así lo ha asegurado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, tras señalar que en las últimas conversaciones telefónicas que ha mantenido con Sánchez le ha "insistido mucho" en la necesidad de avanzar en la negociación de los Presupuestos.

"Si Pedro Sánchez quiere ir a Bruselas el día 15 con un esbozo, tiene que tener un acuerdo con nosotros, porque si no, lo que cuente en Bruselas no tendrá los apoyos parlamentarios suficientes", ha avisado el líder de Podemos.

No obstante, Iglesias se ha mostrado convencido de que va a ser posible llegar a un acuerdo con el Gobierno para sacar adelante las cuentas de 2019. "Creo que las conversaciones van a avanzar en buena dirección", ha asegurado, para añadir, eso sí, que para que se dé ese acuerdo, será imprescindible que haya "justicia fiscal" en los Presupuestos.

El secretario general de la formación 'morada' ha explicado que espera poder llegar a acuerdos con el Ejecutivo en otras "cuestiones fundamentales", como en el alquiler de vivienda, en materia de pensiones y laboral.

Por otro lado, Iglesias se ha referido a la situación de Dolores Delgado, ministra de Justicia, y a la de Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, y a su continuidad en el cargo después de las informaciones publicadas durante la última semana.

"A pesar de reconocer que es una buena ministra, hay situaciones que no se pueden sostener. Un policía de las cloacas del Estado dice que tiene una red de prostitutas. Si un servidor público conoce eso, tiene que denunciarlo", ha asegurado Iglesias, en alusión a la grabación de las conversaciones entre Delgado y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Eso sí, Iglesias ha explicado que aunque Sánchez no cesase a Delgado, Podemos no "rompería las negociaciones" en materia presupuestaria. "La respuesta es no, pero Villarejo mancha", ha espetado.

Iglesias también se ha dirigido a Duque, al que ha instado a "demostrar" si la sociedad patrimonial que creó no fue utilizada para eludir impuestos, sino "que funciona y tiene una actividad justificada".

"Pedro Sánchez dijo que si tenía a alguien en su dirección que crea una sociedad para pagar la mitad de los impuestos, esa persona estaría fuera de su ejecutiva. Sánchez tendrá que ser coherente. Si se demuestra que es para ahorrar la mitad de los impuestos, tendrá que explicar a qué se refería con esa frase", ha aseverado.

Iglesias también se ha referido a la postura de los partidos independentistas respecto a los PGE, que exigían la libertad de los políticos presos para dar su 'sí' a las cuentas públicas. "No depende del Gobierno", ha recordado.

"¿Qué creo que piensan los gobernantes de la Generalitat? Que no querrían ver a Ciudadanos y al PP en el Gobierno. ¿Qué creo que piensan los presos catalanes? Que apuestan por vías más pragmáticas que no faciliten la llegada de Rivera o Casado al Gobierno", ha señalado Iglesias.

En este sentido, ha pedido a ERC y al PNV que "separen" el debate sobre presupuestos de otras cuestiones políticas. "Cuando se habla de presupuestos, se habla de presupuestos. Confío en el sentido común, en impedir que la extrema derecha gobierne", ha asegurado.

Iglesias se ha referido de esta forma a PP y Cs, dos partidos que "defienden hasta a Franco" y, en el caso del líder de la formación 'naranja', que "encabeza manifestaciones con encapuchados arrancando lazos amarillos". "Eso no lo habíamos visto desde los tiempos de Blas Piñar", ha remachado.