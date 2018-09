Ciudadanos exige publicar el informe antiplagio

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido este miércoles al Gobierno que publique el informe antiplagio elaborado con un programa informático de la empresa Plagscan sobre el contenido de la tesis doctoral del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha señalado que "todo apunta a que hay un fraude".

Rivera ha hecho esta petición en rueda de prensa en el Congreso después de que Plagscan acusara a Moncloa de haber filtrado la búsqueda y aplicado configuraciones específicas en su software para así obtener un bajo índice de coincidencia del trabajo de Sánchez respecto a otras publicaciones. El escaneo efectuado por esta empresa dio como resultado un 21%, mientras que el del Gobierno fue del 0,96%.

Plagscan "ha denunciado que se ha manipulado el resultado", por lo que "pedimos al Gobierno que haga público el informe", ha declarado el líder de la formación naranja, que quiere saber "cómo ha llegado (el Ejecutivo) a ese resultado" del 0,96%. En el caso de que el resultado real fuera el 21%, como asegura la empresa, Sánchez habría hecho algo "ilegal" con su tesis y, por lo tanto, "no podría ser doctor".

Rivera ha indicado que el presidente del Gobierno "fusiló documentos" de ministerios en su tesis y dijo que ya era pública cuando aún no lo era. "Me parecería muy grave y un síntoma de fraude que hubieran mentido también en el informe", ha añadido.

Por otro lado, ha vuelto a instar a Sánchez a que comparezca cuanto antes en el Congreso para aclarar estas cuestiones y a "no se esconda" detrás de Unidos Podemos y otros partidos que han apoyado que no dé esas explicaciones. "No se va a escapar de esta Cámara", ha afirmado.