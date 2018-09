Sánchez hará un "importante anuncio" durante un acto en la Casa de América

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, hará hoy balance de la gestión que ha realizado su Ejecutivo en sus primeros cien días en un acto en la Casa de América en el que estará arropado por todos sus ministros excepto la titular de Defensa, Margarita Robles, y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El evento, que se produce tras la semana más complicada del mandato de Sánchez, se ha organizado con el lema "Avanzamos" y en la intervención el presidente, según el Gobierno, hará balance de las decisiones adoptadas en sus primeros cien días en Moncloa y avanzará sus proyectos para el futuro.

Un horizonte que, según aseguran a Efe fuentes del Ejecutivo, sigue siendo agotar la legislatura pese a las dificultades que se está comprobando que puede tener para ello.

En Moncloa existe el convencimiento, en torno a la polémica por la tesis del presidente, de que las acusaciones no van a tener recorrido alguno porque ya ha quedado "suficientemente demostrado" que no hubo plagio alguno y que el presidente "no tiene nada que esconder". Además, consideran que este asunto puede volverse en contra de Partido Popular y Ciudadanos.

La ministra Teresa Ribera no podrá asistir debido a que ha de acompañar al Rey en la inauguración en Cataluña de la 30 edición de Gastech, feria dedicada al gas natural.

Por su parte, la ministra Margarita Robles, que ha protagonizado una de las polémicas de los primeros cien días del Gobierno al anunciar que se cancelaría un contrato de venta de bombas a Arabia Saudí que finalmente se mantendrá, no estará presente porque presidirá a la misma hora el Consejo Superior del Ejército del Aire.