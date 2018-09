Sánchez permitirá el acceso a su tesis en Internet

El presidente del Gobierno ha anunciado, a través de su cuenta en Facebook, que autorizará desde este viernes el acceso a su tesis doctoral desde Internet. "Para facilitar aún más el acceso a mi tesis, que ya estaba colgada en Teseo desde hace meses, se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana", ha indicado el jefe del Ejecutivo en la red social, en la que también ha asegurado que "hice la tesis, cumplí con todos los pasos marcados por la ley, la defendí ante un tribunal, publiqué las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista".

Sánchez, ha acusado hoy a PP y Ciudadanos de haberse unido contra él en una "campaña de desprestigio" debido a que no asumen que perdieron la moción de censura y carecen de propuestas avaladas por una mayoría social.

Tras subrayar que cumplió con todos los trámites de la tesis, considera que "el problema es que quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición. Ambos", precisa en referencia a Partido Popular y Ciudadanos.

"A falta de un proyecto político sólido y ante la ausencia de propuestas que convoquen a la mayoría social del país, el conservadurismo y el neoconservadurismo se han unido en una campaña de desprestigio hacia mi persona. No asumen que perdieron la moción de censura. Que ya no gobiernan. Y que se está conformando un espacio alternativo de gobierno progresista". añade.

El jefe del Ejecutivo reivindica la labor docente, asegura que su pasión era dar clases porque es "un regalo insuperable" ver cómo se forman los jóvenes y explica que a quien le guste la docencia sabe que ha de hacer el doctorado.

"Y quien lo hace sabe lo que cuesta", añade Sánchez, quien destaca que, "cuando culminas el Aneto, te das cuenta de que ha merecido la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio" y recuerda el orgullo de sus padres y de su mujer cuando defendió su tesis.

Explica que quien haya terminado una tesis sabe que el camino no acaba ahí y luego hay que publicar trabajos académicos con los diversos avances de la investigación aporta.

"Eso mismo hice yo. Publiqué varios artículos académicos, disponibles en internet. Y publiqué un libro, donde recogí una buena parte teórica de mi tesis", añade el presidente, que informa además de que su tesis permanece depositada en la Universidad Camilo José Cela y le consta que durante los últimos años más de una treintena de periodistas la han consultado.

Tras recalcar por tanto que cumplió con todos los pasos marcados por la ley, se pregunta: "¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema?".

Su respuesta es esa campaña de desprestigio hacia él protagonizada por PP y Cs (a los que no cita explícitamente), que cree que comienza diciendo que no hizo la tesis, luego que por qué no se publica y, más tarde, "se afirma sin pruebas y sin pudor que es un plagio, para acabar diciendo que fue escrita por un tercero".

"Sin argumentos políticos para hacer oposición, decidieron atacarme en lo personal. Cruzaron todas las líneas rojas", agrega para preguntarse después cómo puede sorprenderse por ello cuando le han llamado "aliado de ETA" y el "mejor abogado del independentismo".

"Pese al intento de descrédito personal que sufro estos días, yo no haré lo mismo. Cuando dije que la moción de censura podría abrir un cambio de época en la política española, me refería a esto, a la urgencia de acabar con esta política de baja calidad, a la necesidad de consolidar otra política, de encuentro y soluciones, sin insultos y mucho menos calumnias", afirma Sánchez.

Añade que los ataques que está sufriendo prueban que aún se está consolidando ese "cambio de época" hacia una política ejemplar y hay que perseverar.

El presidente del Gobierno concluye su mensaje agradeciendo a la Universidad Camilo José Cela haberle dado la oportunidad de ser docente, a sus colegas de la Facultad de Económicas por su ayuda y a sus alumnos por haberle permitido descubrir la importancia de ser profesor.

La directora de la tesis dice que Sánchez no tuvo trato de favor

La directora de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Isabel Cepeda, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno "no recibió ningún trato de favor" y que "le dedicó tiempo" a la investigación.

Isabel Cepeda, en una entrevista con el programa El Barómetro, de Gestiona Radio, ha explicado que en 2012 "para evitar la endogamia" se designa una directora para la tesis que pertenece a otra universidad "y dos doctores ajenos a la Universidad Camilo José Cela emiten evaluaciones externas que avalan la calidad" del trabajo.

Isabel Cepeda ha explicado que la tesis no fue realizada "a distancia": "teníamos las reuniones para corregir los capítulos y él venía con las correcciones hechas. Se cumplieron exhaustivamente todos los requisitos exigidos por la ley".

Respecto a la calidad del trabajo y la calificación 'cum laude' obtenida, la profesora dice que (Sánchez) "no recibió ningún trato de favor, para juzgar una tesis hay que estar cualificado. En aquellos momentos hablar de diplomacia económica desde un punto de vista científico ya era novedoso".

Preguntada por qué se escribió en sólo dos años, cuando lo normal entonces era seis años, la profesora responde que "eso depende de si eres o no un investigador experimentado" y añade que Sánchez "ya había trabajado sobre los temas" y "no partía de cero". En su opinión, "no era una investigación nueva para él y le dedicó tiempo".

La tesis de Sánchez, de 342 páginas, se encuentra en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

El trabajo fue dirigido por María Isabel Cepeda y el tribunal que lo calificó estuvo presidido por Cristina Ruza, con Ricardo José Rejas, Alejandro Blanco y Juan Padilla de vocales y Santiago Pérez Pérez-Camarero como secretario.