La estrategia del PP para desvincular el máster de Casado al de Montón

La dirección nacional del PP ha insistido este martes, tras conocer la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por el máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ese paso no afecta al líder del PP ni condiciona su futuro político porque ambos casos "no son comparables" y a Pablo Casado no se le atribuye plagio ni falsificación.

En 'Génova' son conscientes de que la caída de Montón pone el foco en Pablo Casado. En las próximas semanas, el Tribunal Supremo decidirá si el presidente de los 'populares' debe ser investigado por los delitos de cohecho y prevaricación en relación con su máster en Derecho Público Autonómico en la URJC.

A lo largo de este martes, cuando ya empezó a circular en los corrillos políticos la posible salida de Montón del Ejecutivo, el PP se volcó en preparar su estrategia, dejando claro que hay unas "diferencias brutales" entre ambos casos. De hecho, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, recalcó que se parecen como "un huevo a una castaña".

Y ése ha sido el argumento empleado por 'Génova' tras conocer la dimisión de Montón -en una comparecencia pública pasadas las 21.00 horas-- poco después de que la Sexta informase de que el Trabajo de Fin de Máster (TFM) que la ministra presentó en la universidad contiene textos idénticos a los de otros autores en 19 de las 52 páginas.



"Como dijo Montón, "no todos somos iguales"

Ante esos nuevos datos sobre supuestas irregularidades, fuentes de Génova ha recalcado que "a Montón se le acusa de plagio y falsificación, y a Casado no". Según el PP, ni siquiera están hablando de asuntos que puedan compararse. "Como dijo Montón: no todos son iguales. Y tenía razón", ha resumido un miembro de la dirección 'popular'.

En esta línea se ha pronunciado esta noche el secretario general el PP, Teodoro García Egea, quien ha subrayado que no hay similitudes entre el caso del máster que ha propiciado la dimisión de Montón y el que afecta a Casado. Además, ha dejado claro que el líder del PP no se siente interpelado por la salida de la ministra alegando que "los inocentes nunca deben dimitir".

En declaraciones en el Congreso, García Egea ha subrayado que "las causas que han precipitado la caída" de Montón "nada tienen que ver" con el PP. "El caso de Montón es el caso de un máster oficial posterior a Bolonia y por tanto regía el TFM. Y el caso del presidente Casado es anterior a Bolonia y no regía", ha enfatizado.

Además, el secretario general del PP ha destacado que en el caso de Montón "parece ser que incluso que han modificado algunas notas" y hay informaciones que "apuntan a una utilización del Trabajo de Fin de Máster que no es la adecuada", algo que, a su juicio, ahora tiene que explicar el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.



El PP pide explicaciones a Sánchez

En este sentido, el 'número dos' del PP ha querido poner el foco en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha exigido que explique "qué ha pasado" en las dos horas que han transcurrido entre que ha mostrado su respaldo a Montón en el Senado y ha ordenado "el cese fulminante" de la titular de Sanidad. "Debe explicar si ha impulsado el cese porque la ministra ha mentido, porque no ha creído sus explicaciones o porque ha detectado alguna irregularidad o falla en las mismas", ha indicado García Egea.

Además, ha subrayado que el Gobierno de Sánchez se ha convertido "en el más débil de toda la democracia española" porque "nunca antes en cien días habían dimitido dos ministros" y ha lamentado que esto se produzca justo cuando el país necesita "un gobierno fuerte" para solucionar los problemas de los ciudadanos y afrontar el reto independentista en Cataluña.