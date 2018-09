El comunicado de Santamaría anunciando su adiós

La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha comunicado esta mañana al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, su voluntad de abandonar la actividad política y emprender otra etapa en su vida. "He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí", argumenta en un comunicado.



"Tras una etapa de dieciocho años de intensa actividad política sólo puedo mostrar mi gratitud más profunda. Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza", explica.



