Casado agradece a Santamaría su "entrega" al PP y a España

El presidente del PP, Pablo Casado, ha agradecido este lunes a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría su "entrega" al Partido Popular y a España durante casi dos décadas de trabajo y le ha deseado "los mayores éxitos", después de que ésta haya anunciado su intención de abandonar la política.



"Le agradezco mucho a Soraya Saénz de Santamaría sus casi dos décadas de trabajo y entrega al Partido Popular y a España. Y le deseo los mayores éxitos en esta nueva etapa que comienza, en la que podrá seguir contando con todo nuestro apoyo y afecto", ha asegurado Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.







Tras una "profunda reflexión"

Santamaría y Casadoen la calle Génova, un encuentro de aproximadamente una hora en el que la 'exnúmero' dos de Mariano Rajoy le ha comunicado personalmente su voluntad de abandonar la actividad política y emprender otra etapa en su vida.La exvicepresidenta -que estará sujeta ahora a dos años de-- fue derrotada por Pablo Casado en el congreso que votaba la elección del nuevo presidente del PP en un sistema de doble vuelta. Aunque se impuso en la primera votación por 1.546 votos, perdió en la segunda vuelta del cónclave al lograr el 42% de los votos frente al 57 % de Casado.En un comunicado hecho público este mismo lunes tras la reunión que ha mantenido con Casado, Sáenz de Santamaría ha asegurado que ha adoptado esta decisión después detanto para la nueva dirección del Partido Popular como para su familia y para ella.La exvicepresidenta asegura que sus 18 años dehan sido una "experiencia impagable", en la que he intentado dar "lo mejor" de sí misma al PPy al servicio de todos los españoles. "He tenido el honor de trabajar con el Presidenteen una gran tarea política que culminó en un Gobierno que supo sacar a nuestro país de la mayor crisis económica de su historia reciente y cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España y los derechos de todos los españoles", ha manifestado.Además, ha expresado su agradecimiento y cariño a los compañeros que le ayudaron a llevar a cabo las distintas responsabilidades que ha tenido y también ha recordado a los "afiliados del PP" que le "apoyaron de forma mayoritaria en las elecciones primarias previas al último Congreso del PP". Según añade, les une con todosFinalmente, ha explicado en ese comunicado que ha transmitido a Pablo Casado su mejores deseos de éxito en esta nueva etapa del partido, destacando que cuenta para ello con la mejor organización política de España y los más leales militantes, entre los que siempre estará.