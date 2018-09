Iglesias condicionará el apoyo a Sánchez a un plan social y económico

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pedirá este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un compromiso sobre medidas sociales y económicas como condición para poder actuar como "socios y gobernar desde el Parlamento".

El líder de Podemos detalla en una entrevista con EFE esas medidas que condicionarán ese respaldo para los próximos meses, incluida la votación de Presupuestos.

"Si asumen hacer y llegar a acuerdos con nosotros en estas líneas generales estamos dispuestos a ser socios para los Presupuestos o para lo que haga falta, si no, no", afirma.

A pocos días de que se cumpla el plazo de cien días del Gobierno de Pedro Sánchez, el líder de Podemos ha vuelto a la actividad política tras el nacimiento de sus dos hijos. Los votos de sus diputados son imprescindibles para la estabilidad del Ejecutivo y este jueves Iglesias se reunirá en La Moncloa con el presidente del Gobierno para intentar blindar ese respaldo parlamentario.

"Voy a ser muy claro con él. Le voy a plantear que tenemos que llegar a un acuerdo para que los alquileres bajen en España, que no se puede consentir que la burbuja inmobiliaria vuelva a amenazar la seguridad de las familias españolas", explica.

Otras medidas son que Sánchez "se comprometa a que las pensiones se revaloricen al ritmo del IPC", y que "el material escolar sea gratuito en las etapas obligatorias".

"Que aseguremos que la ley de Dependencia se cumple, que haya Justicia fiscal, lo que significa bajar los impuestos a los autónomos y a la gente más necesitada, a través de la reducción del IVA en los productos de primer necesidad", prosigue.

"Y al tiempo acabar con privilegios fiscales como sociedades mercantiles que operan en el mercado inmobiliario tributando al cero por ciento o grandes empresas que tienen tipo efectivo del 6%. Que se comprometa con nosotros a hacer políticas sociales que protejan a la gente", añade.

Respecto a los impuestos, Iglesias señala que en el IRPF están dispuestos "a ceder y a que la reforma sólo afecte a quien gana 10.000 euros al mes", mientras que "con respecto a los bancos vamos a pedir que sea coherente porque era su propuesta".

"La gente se ha tenido que esforzar mucho y las entidades financieras tuvieron mucha responsabilidad en la crisis y las desgracias. Tienen que hacer lo que ya ocurre en otros países, asumir que un impuesto de solidaridad es razonable, porque eso va a hacer que haya mejores servicio públicos", argumenta.

Para Iglesias "hay que acercar los tipos efectivos a los tipos nominales", al tiempo que "acabar con los privilegios de la iglesia en el IBI".

De esos cien días, para Iglesias lo peor del Gobierno han sido "los bandazos", porque "no está bien decir una cosa y no cumplir la palabra dada.

"Si decimos que hay que hacer una política de respeto a los derechos humanos en lo que respecta a los flujos migratorios creo que no son aceptables las devoluciones en caliente", afirma.

El líder de Podemos recordó que consideró que "el gesto del 'Aquarius' estuvo muy bien", pero que "no es aceptable incumplir lo que dijo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

No obstante, considera que hay posibilidades de acuerdo, aunque "sería muy importante que no le ocurriera lo que le ha ocurrido a tantos gobiernos del PSOE, que es que dicen una cosa y hacen la contraria".

"Tengo esperanza de que nos podamos entender y que esa tendencia histórica del PSOE de decepcionar cambie y nos podamos entender y se pueda gobernar desde el Parlamento", añade.

Sobre su relación con Sánchez asegura que han hablado durante el verano y que confía en llegar a acuerdos.

Uno de los asuntos abordados fue el traslado de los restos de Franco, sobre el que le dijo a Sánchez que "hay que ir más allá de los gestos en la política de memoria histórica".

"Está bien acabar con la anomalía de tener una sepultura de Estado para un dictador. Hay que hacer museos de la memoria, pero hay que garantizar la tutela judicial efectiva para las víctimas del fascismo y hay que juzgar a torturadores como Billy El Niño y hay que retirarle las pensiones extraordinarias y las medidas otorgadas en democracia", considera Iglesias.

Respecto a las polémicas que han afectado directamente a Sánchez, Iglesias rechaza entrar en la de la actividad laboral de la esposa del presidente del Gobierno.

Y sobre el uso del avión oficial para acudir a un concierto asegura que "es razonable" que el jefe del Ejecutivo "utilice los instrumentos que están a disposición del Gobierno" y que "eso tiene que ser compatible con actividades de ocio".

"Si alguien demostrara que ha utilizado el avión exclusivamente con un propósito de ocio, eso seria criticable, pero creo que no es el caso", sostiene Iglesias.

Y concluye: "No soy sospechoso de no haber criticado a Sánchez, pero en este caso se justifica que para los desplazamientos con motivos de su cargo use los medios a su disposición, puede ir al teatro, a un concierto o al cine".