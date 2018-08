Rivera y Arrimadas quitan lazos amarillos en un pueblo de Barcelona

Albert Rivera e Inés Arrimadas se han sumado al movimiento de retirada de lazos amarillos. El presidente de Ciudadanos y la líder del partido en Cataluña han sido grabados retirando varios de estos lazos y tirándolos a una bolsa de basura en las calles de Alella, Barcelona. Cuando ya se habían ido, algunos vecinos del pueblo han vuelto a colocarlos en la misma valla.



Tanto Rivera como Arrimadas habían criticado la inacción del Gobierno de España y de la Generalitat catalana ante la polémica de estos símbolos independentistas.







Las calles, las plazas, las playas y las instituciones #SonDeTodos. Seguiremos defendiendo la neutralidad del espacio público en Cataluña, y limpiándolo de propaganda separatista ilegal o ideológica mientras los gobiernos no cumplan con su obligación. #NoNosCallarán pic.twitter.com/qmuobjwlXv — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 29 de agosto de 2018

Poco antes Albert Rivera había celebrado en Twittter lade la detención del hombre que supuestamente agredió a una mujer el pasado fin de semana en Barcelona por retirar lazos amarillos.En un mensaje de Twitter, Rivera asegura que espera que se haga justicia y "(sic) a Lídia delante de sus hijos", tras conocer que el hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por un delito de odio y otro de lesiones, después de que la mujer presentara ayer una denuncia.El diputado y responsable del Área de Anticorrupción y Transparencia de Ciudadanos, Toni Cantó, también ha manifestado su alegría por esta detención y indicado queeste tipo de sucesos, sobre los que su partido ya advirtió desde hace "mucho tiempo".En declaraciones en el Congreso, Cantó ha asegurado que Ciudadanos va a hacer el trabajo que considera que no están haciendo los ayuntamientos y retirará estas "figuras partidistas", en referencia as, de los espacios públicos que debe ser "neutros".Sobre la posibilidad de que en la Junta de Seguridad de Cataluña, que se reúne el próximo 6 no se aborde esta cuestión, ha lamentado que los independentistasy de sus locuras" y utilizar las instituciones públicas de manera partidista.