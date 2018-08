El PP fuerza una comparecencia 'imposible' de Sánchez en el Senado

La Diputación Permanente del Senado ha aprobado hoy, con los votos de PP y Cs, la petición de comparecencia en periodo extraordinario, es decir, antes del 31 de agosto, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre migración aunque es "imposible" que acuda por estar de viaje en Iberoamérica.

La petición, hecha el pasado 2 de agosto por el PP y que hoy se ha debatido en la Cámara Alta, ha salido adelante por 21 votos a favor (del PP y Ciudadanos) y 8 en contra (PSOE).

El resto de partidos no han participado en la votación al opinar que era una forma de "instrumentalizar" el Senado por parte del PP y suponía votar algo "imposible".

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha explicado al término del debate que no han retirado la petición de comparecencia para que no pareciera "un cambio de criterio" y ha añadido que no se "busca conflicto" en este asunto pues es una "prioridad absoluta".

Cosidó ha anunciado que la semana que viene registrarán de nuevo la petición de que Sánchez vaya al Senado a explicar la política migratoria del Ejecutivo, pero ya en sesión ordinaria.

Respecto a la política migratoria de Sánchez, ha subrayado que la "violencia" utilizada por algunos migrantes contra las fuerzas de seguridad, echándoles cal viva y excrementos, "no se había producido antes en España".

Además, ha criticado que Sánchez no haya acudido a interesarse por la situación en Algeciras, como sí ha hecho él, o no haya organizado ya un viaje oficial a Marruecos como suelen hacer la mayoría de los presidentes españoles.

El senador del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha dicho que Sánchez tiene "desorientados a todos", incluido a los inmigrantes y debe concretar qué medidas tomará, por ejemplo, sobre las "concertinas Rubalcaba" o los "CIES Zapatero".

Desde el PSOE, el senador Ander Gil ha comentado que hemos asistido "a un episodio absolutamente rocambolesco, protagonizado por el nuevo PP", que sabía que el presidente estaba fuera.

Ha acusado a los populares de introducir en el debate migratorio "el argumentario de la nueva derecha europea", en una línea en la que, según Gil, también está Ciudadanos.

"El PP en materia de inmigración no es creíble", ha enfatizado Gil, que ha recordado que Sánchez fue al Senado a los 17 días de su toma de posesión mientras que Rajoy lo hizo a los cuatro meses.

También desde el PSOE, Begoña Nasarre ha calificado de "pantomima" la solicitud de comparecencia cuando es "materialmente imposible".

Ramón Espinar, portavoz de Unidos Podemos, ha definido el debate de un "sinsentido" provocado por el PP para "instalar" el tema de la migración en la agenda política y generar "una crisis institucional entre el Senado y la Presidencia del Gobierno".

Le consta que Cosidó y el PP no quieren que las personas se ahoguen en el mar porque se trata de un partido que "tiene raíces cristianas" y no van a permitir que pase "este tipo de cosas", pero ha pedido a los populares que "no hagan demagogia".

Al igual que el PSOE, Espinar ha achacado al PP falta de liderazgo con Pablo Casado y querer instalar "la agenda de la extrema derecha europea en España para ver si rascan votos", haciendo competencia a Ciudadanos. "En septiembre, han suspendido señores del PP", les ha espetado Espinar.

Cosidó le ha contestado que el PP está "en un proyecto renovado que ha generado mucha ilusión" y ha recordado a Podemos que el anterior Gobierno cogió un país "en ruinas" y lo dejó "en pleno crecimiento de empleo".

"No entiendo, le iba a decir si hoy, además de la Coca-Cola, le ha echado algo, pero en el debate está fuera de la realidad", ha espetado Cosidó a Espinar.

Asimismo, Cosidó ha trasladado a otros partidos que no dejará que "se desprestigie el Estado de Derecho con mentiras como las de Puigdemont cuando hace una traducción falsa de lo que ha dicho un magistrado del Supremo o como las de la portavoz de ERC -Mirella Cortés- cuando habla de presos políticos".

La senadora de Ciudadanos Lorena Roldán ha pedido a Sánchez que dé la cara porque "el silencio solo perjudica a las personas que se juegan la vida por llegar a España", y ha instado a "una política migratoria responsable y solidaria, firme con las mafias", lejos de "buenismos".

La senadora de ERC Mirella Cortés, que ha denunciado en su intervención la existencia de "presos políticos", ha considerado "tendenciosa" la propuesta del PP y ha asegurado que no tolerarán "populismos" en migración.

Las críticas a la solicitud del PP también han llegado a la Diputación Permanente desde PDeCAT y PNV, que no han querido votarla.