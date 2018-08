Independentistas despliegan una pancarta contra el Rey en Plaza Cataluña

En la fachada del número 9 de Plaza Cataluña, donde este viernes se celebran los actos de homenaje a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils --a los que acudirán los Reyes-- se ha desplegado una pancarta contra Felipe VI bajo el lema "The spanish King is not welcome in the catalan countries" (El Rey de España no es bienvenido en los países catalanes).

La consigna, que ha sido desplegada a última hora del jueves, cubre parte de la fachada de un edificio situado en el mismo lugar donde se realizarán, dentro de unas horas, los actos en recuerdo de los atentados. En ella, además, se puede apreciar un retrato del Rey boca abajo, y las palabras "not welcome" (no es bien recibido) señaladas en letras rojas.

En el acto, que comenzará a las 10.30, habrá música y lecturas en los siete idiomas de las víctimas mortales. Durante la conmemoración, además, no se realizarán parlamentos institucionales, buscando así que el protagonismo recaiga en los familiares de las víctimas y los heridos.

La presencia de la pancarta choca con la petición que han realizado familiares e instituciones relacionadas con los ataques de Barcelona y Cambrils, y que solicitaban no utilizar los homenajes con fines partidistas.