El tremendo enfado de Celia Villalobos: "La moción de censura fue ilegítima"

La diputada del PP Celia Villalobos ha protagonizado un duro enfrentamiento en el programa de Antena 3 'Espejo Público' con el periodista Arsenio Escolar, frente a quien ha defendido que la moción de censura de Pedro Sánchez fue legal, pero "ilegítima".



Villalobos ha admitido que para su partido, pero ha recriminado a Escolar que si hubiera sido el PP el que hubiese presentado la moción de censura a un gobierno del PSOE los medios de comunicación les habrían "fusilado".El debate con Escolar ha subido de tono y Villalobos se ha enfrentado al periodista visiblemente enfadada. ", es ilegítimo y legal que gobierne Sánchez. Legal porque lo permite la ley y lo ha hecho con los votos necesarios, pero", ha exclamado.La diputada ha insistido cada vez más turbada. "No lo es porque no ha ganado unas elecciones. Si no te gusta, lo siento.Estoy cansada de oíros", ha espetado a Escolar.Además, Villalobos ha calificado al nuevo Gobierno de Sánchez como de "postureo".Respecto a la decisión de Rajoy de abandonar también la presidencia del PP y la transición abierta en el partido para su relevo, Villalobos ha expresado también. "Ya va siendo hora", ha asegurado.