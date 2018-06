El jefe de gabinete, de asesor del PP a mano derecha del Presidente

El jefe de gabinete elegido por el presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, ejerció el mismo cargo con el popular José Antonio Monago en la legislatura 2011-2015. Eso sí, lo hizo con rango de consejero. Fue precisamente Redondo (San Sebastián, 1981) el que dirigió la campaña de las elecciones autonómicas de 2011, en las que Monago logró la Presidencia gracias a la abstención de los tres diputados de IU.

Fue la primera vez en la historia de Extremadura que el PP colocó a uno de los suyos en la Presidencia, tras 28 años de gobierno socialista. Redondo tiene buen olfato en las jugadas maestras del tablero político, más cuando el ajedrez apunta al jaque mate. Trabajó con Albiol en su polémica campaña al Ayuntamiento de Badalona y llegó incluso a negociar con Íñigo Urkullu, pero no llegaron a un acuerdo. En las penúltimas elecciones generales ofreció sus servicios al PP, pero los populares contestaron que no. El buen olfato de Redondo pasó entonces a respirar desde la otra bancada, la socialista, y fue precisamente él quien le dijo a Pedro Sánchez que había llegado su momento. No se equivocó. Sólo había que esperar el instante perfecto, y ése fue la sentencia de la "trama Gürtel", una batalla que Rajoy y los suyos creían librada tras aprobar los Presupuestos. Era la hora de que Sánchez moviese ficha. Jugada maestra.

Redondo respondió a la llamada de Sánchez cuando éste, horas después de conocerse la sentencia de la "Gürtel" le preguntó si creía que había algo que hacer. Adelante, le recomendó Redondo. Y el PSOE puso toda su artillería en marcha.

Redondo ya había avanzado la jugada en su blog de Expansión The War Room. "Hay altas probabilidades de que Sánchez pueda ser presidente. Bien a través de una moción de censura (si se suceden más escándalos en el PP y se conforma esa mayoría alternativa) o tras el resultado de unas elecciones anticipadas", escribió y vaticinó. Redondo, que se bregó en los bastiones del PP y ejerció de analista político en varios medios de comunicación. Ahora dice de Sánchez que "es un orgullo estar a su lado". La mano derecha del Presidente. De un socialista.