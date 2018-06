Mariano Rajoy se despide: "Ha sido un honor ser presidente y dejar una España mejor"

La segunda moción de censura de esta legislatura se ha votado este viernes poco antes del mediodía y su aprobación supuesto la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como nuevo presidente del Gobierno, lo que ha conllevado la salida de Mariano Rajoy y de todos sus ministros.



La presidenta del Congreso, Ana Pastor, interrumpió la sesión a las 10.30 horas, y se retomó a las 11 horas, para la votación. Pasadas las 10.20 horas, tomó asiento Mariano Rajoy, que no asistió al comienzo del debate. "Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero no puedo compartir lo que se ha hecho", ha dicho Rajoy tras pedir la palabra a Pastor.



"A la vista de lo que todos sabemos podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia Pedro Sánchez será presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle", indicó el líder del PP, quien se felicitó por "dejar una España mejor que la que encontré".







Ha sido un honor ser presidente del Gobierno y dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos, y de manera muy especial a los españoles y al @PPopular.



Suerte a todos por el bien de España. pic.twitter.com/8bLRIiFOa1 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 1 de junio de 2018

Orgulloso de haber sido vuestro Presidente. Hice todo lo posible y todo lo necesario para dejar las cosas mejor que las encontré. Y juntos lo hemos logrado. Las decisiones no siempre fueron fáciles, pero todas han servido para defender a #España. Gracias a todos los españoles. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 1 de junio de 2018

"Español y gallego"

Gallego porque así lo quisieron sus padres

Llegada del PP al poder

Rajoy, líder de la oposición

Así han sido los años de Rajoy en la Moncloa. Vídeo: L.de Torre

"Ha sido un honor ser presidente del Gobierno de España.. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo por el bien de España. Creo que he cumplido con el mandato de la política, servir a la vida de las personas. Si alguien se ha sentido perjudicado en esta Cámara o fuera de ella, le pido disculpas. Gracias a todos, y en especial a mi grupo parlamentario", señaló."Gracias a los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos por el bien de España", añadió.El ya expresidente ha sabido sobreponerse a múltiples escollos durante una legislatura y media marcada por la, pero la dura sentencia por el caso Gürtel ha acabado con sus seis años en la Moncloa.como se define en sus memorias, Rajoyhasta el punto de ser reelegido en las Elecciones Generales del 26 de junio de 2016, gracias a los votos favorables de Ciudadanos y la abstención de la mayor parte de los diputados del PSOE.Su carácter frío y falto de carisma ante el público le ha servido para sobrevivir en el panorama político, al menos hasta ahora. Losque implicaban a miembros del Partido Popular han derivado en una moción de censura, después de que la sentencia del caso Gürtel confirmara la existencia de unacontrolada por el ex tesorero Luis Bárcenas, condenado a 33 años de prisión.nació en Santiago de Compostela el 27 de marzo de 1955. Su padre, Mariano Rajoy Sobredo, estaba destinado por aquel entonces en Piedrahita, Ávila. Pero cuando su madre se quedó embarazada, la pareja viajó a Galicia para que su primogénito naciera arropado por toda la familia.Fue precisamente su padre quien le ayudó a preparar las oposiciones a registrador de la propiedad cuando aún estaba estudiando Derecho,para hacer de instructor.En 1978, Un año después de licenciarse por la Universidad de Vigo, Rajoy se convirtió, con solo 24 años en el registrador de la propiedad más joven de toda España.Pero fue el año anterior cuandoEn 1976, durante las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, participó en una pegada de carteles de Alianza Popular (AP). Sin embargo, no sería hasta 1981 cuando se convirtió en el diputado más joven del Parlamento gallego.En 1986 se presentó a sus primeras elecciones generales, logrando su primer escaño en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, a los pocos meses dejó ese cargo para ser vicepresidente de la Xunta conEn 1989, en el IX Congreso del Partido Popular, fue elegidopara un año después ser designado vicesecretario general de organización. En este cargo, Mariano Rajoy, fue designado a dedo porfrente a otros pesos pesados del Partido Popular.Con la llegada del Partido Popular al poder en marzo de 1996, José María Aznar designa a Rajoy comoTras sus gestiones en la cesión de competencias al País Vasco y a Cataluña, Rajoy se ganó la confianza del Ejecutivo y Aznar no dudó en ponerle al frente del ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 1999. Mariano Rajoy sustituyó en este cargo a Esperanza Aguirre, que pasó a presidir el Senado. Mientras Rajoy estuvo al frente de Educación se acabó de implantar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la LOGSE.En el año 2000, tras las elecciones generales en las que el PP logró la mayoría absoluta,En 2001 José María Aznar volvió a demostrar su confianza en Rajoy y le puso al frente del ministerio del Interior, en sustitución de Jaime Mayor Oreja. Un año después, tras una nueva remodelación del gobierno, Rajoy volvió a asumir la cartera de Presidencia.Su destacado papel en los gabinetes de Aznar hacía pensar que sería la persona perfecta para sustituir a éste como cabeza de lista del PP. Así fue y en agosto de 2003 Mariano Rajoy fue elegido secretario general del Partido Popular, frente a Rodrigo Rato, yEl apoyo del Ejecutivo de Aznar a la guerra de Iraq y los atentados del 11 de marzo en Madrid, tres días antes de las elecciones generales, dieron la victoria al Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y Rajoy pasó a convertirse en líder de la oposición.Con la llegada al poder de Zapatero, Rajoy asumió el papel de líder de la oposición. En las elecciones generales de 2008 los papeles volvieron a repetirse y los socialistas repitieron victoria frente a unNo obstante, la recesión económica marcó ese segundo mandato socialista y Zapatero se vio abocado a convocar elecciones generales anticipadas en noviembre de 2011. Finalmente, el Partido Popular llegó a la Moncloa y, esta vez, por mayoría absoluta.El primer gobierno deestuvopara hacer frente a la recesión. Todas las medidas llevadas a cabo por su Ejecutivo hicieron que las filas populares no pudieran repetir su abultada victoria en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre ni en las del 26 de junio. La irrupción de nuevas fuerzas políticas en el panorama político español modificó el escenario post electoral y ha supuesto el ya evidente fin del bipartidismo.