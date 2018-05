Mariano Rajoy: "¿Se pondrán una moción de censura con la sentencia de los ERE?"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha preguntado al secretario de Organización del PSOE, José Luís Ábalos, si cuando salga la sentencia por el caso de los ERE en Andalucía también se van a presentar una moción de censura a sí mismos.

"¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta?", ha interpelado Rajoy al dirigente socialista durante el debate de la moción de censura del PSOE, en el que el jefe del Ejecutivo ha recordado a los socialista que nadie está libre de corrupción.

"Señor Ábalos, ¿pueden ustedes presumir de incorruptos?, ¿tienen algún procesado en sus filas?, ¿le han abierto a algún militante de su partido juicio oral?, ¿tienen algún condenado en sus filas?, ¿alguien de su partido está en la cárcel por corrupción?. Señor Ábalos, ¿cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción censura a sí mismos?, ha ironizado Rajoy.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reprochado este jueves al PSOE que haya presentado la moción de censura en el Congreso basada en el caso Gürtel, una "historia vieja" que "no tiene relación" con su Ejecutivo ni ninguno de sus miembros, y ha atacado al socialista José Luis Ábalos con las investigaciones judiciales en marcha sobre la financiación del PSPV.

"Corrupción hay en todas partes, no conoce barrios, banderas ni doctrinas. Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no mejor callarse", ha recomendado el jefe del Ejecutivo desde la tribuna del Congreso a Ábalos, el encargado de defender la moción de censura de Pedro Sánchez.

Rajoy ha garantizado que el PP "no es un partido corrupto" aunque en el PP sí haya habido corruptos --"sí, lo reconozco"--. Y ha preguntado al PSOE si puede "presumir" de ser un partido "incorrupto". "¿Son ustedes María Teresa de Calcuta?", ha preguntado haciendo hincapié en las investigaciones sobre la financiación del PSOE valenciano o el caso de los ERE de Andalucía. "¿Está en condiciones de garantizar que se ha presentado a las elecciones sin financiación ilegal ninguna?", ha insistido a Ábalos, diputado valenciano.



Rajoy arremete contra el PSOE. / Vídeo: Agencia ATLAS - Foto: EP

La moción es una "tomadora de pelo"



Mariano Rajoy ha subrayado que la moción de censura del PSOE es en definitiva una "tomadura de pelo" de los socialistas, que incurren en "pura contradicción" cuando dicen que su iniciativa es "de Estado" y luego tienen los apoyos que tienen.

Rajoy ha finalizado su primera intervención en el debate señalando que éste es un "intento inútil" de justificar "bajo una falsedad" lo que no es más que "una exaltación del no es no" de Pedro Sánchez, que aprovecha "cualquier resquicio" y "cualquier atajo" para "asaltar el poder".

Es en suma, ha añadido, "oportunismo al servicio de una ambición personal".

Rajoy ha ironizado sobre el hecho de que los socialistas llamen a esto una "respuesta firme, serena, constitucional y de Estado", una definición que "suena bien" hasta que se conocen los apoyos con los que quiere contar el PSOE.

Y es entonces, ha señalado, cuando la moción se convierte en "una pura contradicción, un imposible lógico y una tomadura de pelo".



Rajoy ha dicho que Sánchez quiere llegar como sea. / Vídeo: Agencia ATLAS - Foto: EFE

Le pide a Sánchez que dimita



Rajoy ha dejado claro este jueves que no piensa dimitir mientras no pierda la confianza del Congreso o de los ciudadanos. "En democracia un dirigente político se va cuando lo dicen los electores o cuando lo dice la Cámara y por eso estoy yo hoy aquí", ha dicho.

De este modo, ha rechazado la petición del líder socialista, Pedro Sánchez, que hasta en tres ocasiones le ha animado a dimitir antes de que se vote la moción de censura.

Rajoy le ha preguntado a Sánchez "qué concepto tiene" del sistema democrático y por qué tiene que dimitir él cuando tiene la confianza tanto del Congreso como de los votantes. "¿No le parece que lo razonable es que dimita cuando pierda alguna de ellas?", ha proseguido.

Es más, cree que quien debería dimitir "y de manera irrevocable" es el propio Sánchez, por haber llevado dos veces al PSOE a sus peores resultados electorales y haber sido apartado por su partido, aunque consiguió recuperar el liderazgo "con el 50 por ciento de apoyos". Pero, según Rajoy, a Sánchez "le trae sin cuidado lo que diga la gente".