Las frases destacadas del debate de moción de censura

El debate sobre la moción de censura ya cuenta con frases para la historia. Del "dimita ahora" de Pedro Sánchez hasta el "se van a comer los presupuestos con patatas", estas son diez de las frases más destacadas de cada uno de los intervinientes hasta el momento: el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el diputado del PSOE José Luis Ábalos:

PEDRO SÁNCHEZ



"Quien activa esta moción de censura es el presidente del Gobierno".

"Dimita ahora y todo terminará. Su tiempo acabó. Dimita y esta moción de censura habrá acabado aquí y ahora".

"Este no es nuestro presupuesto pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado y nos vamos a centrar en el futuro".

"Es una decisión que asumo desde la responsabilidad y para garantizar la gobernabilidad del país en un momento extraordinariamente complejo",

"¿Qué más tiene que pasar para que entienda que su presencia al frente del Gobierno es dañina y un lastre para el país y para su propio partido?"

"¿No basta con que su partido concentre más imputados, procesados y condenados que ninguna otra formación política en la Unión Europea?".

"Nunca antes una moción de censura había sido tan necesaria"

"Señor Rajoy, no se puede obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad. Porque no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción".

"Señorías, este es el momento. Aquí y ahora. La decisión que deben tomar sólo admite dos caminos. Mutuamente excluyentes. Sí o no".

"No permitan que la democracia pierda esta oportunidad".



MARIANO RAJOY



"Si la sentencia es toda la base de la moción ya pueden retirarla, salvo que se inventen otra".

"Esta moción ha llegado al asalto, con nocturnidad y alevosía".

"El PP no es un partido corrupto, aunque a ustedes les disguste".

"Señor Ábalos, ¿pueden ustedes presumir de incorruptos?, ¿tienen algún procesado en sus filas?, ¿le han abierto a algún militante de su partido juicio oral?, ¿tienen algún condenado en sus filas?, ¿alguien de su partido está en la cárcel por corrupción? "¿cuándo llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción censura a sí mismos?.

"Usted mintió y no conviene venir al Congreso a mentir" (A Ábalos).

"Según su dislocada argumentación yo soy el origen de todos los males".

"Cuando ustedes abren la boca se dispara la prima de riesgo".

"La moción es un ejercicio de oportunismo al servicio de una ambición personal".

"¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta? ¿Con que autoridad moral hablan ustedes?".

"Los afanes del señor Sánchez, que quiere ser presidente del Gobierno, le urgen. Quiere ser presidente sin aparecer por las urnas, porque sabe que en las urnas no ganará nunca, y esto lo saben hasta los chiquillos".

A Podemos sobre los PGE: "Se van a tener que comer con patatas".



JOSÉ LUIS ÁBALOS



"No nos aporta usted nada nuevo. Esto es un mensaje anclado en hace unos años, es negar la realidad incómoda y decir que los demás molestan".

"Es evidente señor Rajoy que estamos en universos distintos. No puede darme ninguna razón, pero tampoco la esperaba. Ya sé que para ustedes no tenemos ni razón ni razones".

"Han tenido años, señor Rajoy, para explicar a los ciudadanos lo que estaba pasando, han tenido tiempo para actuar con humildad, reconocer los hechos, pedir perdón, colaborar con la justicia y asumir las responsabilidades políticas".

"Si esta Cámara no reacciona, ¿qué vamos a decir cuando vengan el resto sentencias, las comentamos o las dejamos pasar?".

"Mientras las familias sufrían la crisis otros se hacían millonarios y además ustedes les hacían una amnistía fiscal".

"Se les ha condenado civilmente y no penalmente simplemente por la fecha en que se cometieron los actos. Si no, con la reforma del Código Penal, habrían sido condenados penalmente".

"Todo esto se resume en una frase 'que caiga España que ya la levantaremos nosotros', esa es la filosofía".

"Presentamos una moción ambiciosa sí. No nos hacen un reproche. Los socialistas siempre lo fuimos y siempre lo seremos. Pero se trata de una ambición colectiva no individual, una ambición que beneficie a todos, no solo a unos pocos".

"No puede ser una moción instrumental, sino un mecanismo que reprocha y repudia las prácticas del partido en el gobierno que sustenta una red de corrupción institucional. Primero, ésto. Luego, las elecciones".

"¿Qué gana usted, Sr. Rajoy, haciendo creer que la corrupción es patrimonio cultural de nuestro país? ¿Es esta su forma de querer a su país?".