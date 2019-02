Un veterinario tortura a un perro: le golpea hasta el desmayo y le reanima

El dueño de Teo, un perro de la raza Shih Tzu, ha denunciado con un vídeo publicado en las redes sociales el maltrato hacia su mascota en una clínica veterinaria de Barranquilla, al norte de Colombia. El can solo iba a bañarse y cortarse el pelo como en anteriores ocasiones. Pero al regresar a por él, sus dueños se dieron cuenta de que algo raro pasaba. Teo no estaba bien. "Estaba decaído, con la mirada perdida. No podía moverse ni caminar. No reaccionaba y babeaba mucho", explican en una publicación en Facebook. En busca de una segunda opinión, el dueño de Teo lo llevó a otra clínica para ver qué tenía "y lo empezaron a tratar como si fuera intoxicación o sedación, pero no dejaban de mencionar la posibilidad de que se hubiera caído o dado un golpe fuerte en la cabeza". Fue ahí cuando surgieron las sospechas y pidió las cintas de la cámara de seguridad de la primera clínica. "Para sorpresa e indignación, mi perro fue golpeado fuertemente en la cabeza por el señor que lo estaba atendiendo en la peluquería. Tal fue el golpe, que tuve que llevarlo a otro lugar donde afortunadamente está siendo tratado y mejorando lentamente". Tras la publicación del vídeo, la empresa veterinaria que tenía contratado a este hombre ha dado un comunicado en el que pide disculpas por el trato hacia el perro, en el que han recalcado su compromiso con los derechos de los animales y ha anunciado que ha tomado medidas para que sucesos como este no se repitan.